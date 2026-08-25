El Gobierno asegura que Sánchez comparecerá en el Congreso por la crisis de Ceuta

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el presidente Pedro Sánchez comparecerá "por supuesto" en el Congreso para dar cuenta de la crisis migratoria de Ceuta, si bien no ha concretado la fecha en la que lo hará.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha señalado que "no maneja la agenda" del jefe del Ejecutivo pero que a nadie le "extrañe" que dé explicaciones en el Parlamento, porque es lo "habitual" y es el presidente, según ha recalcado, que más veces ha comparecido.

Además, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también ha anunciado que comparecerá el próximo jueves en la Comisión de Seguridad Nacional para abordar la crisis migratoria de la ciudad autónoma, una vez ha sido designado como el coordinador del 'mando único' para gestionar la "devolución y repatriación" de los inmigrantes a sus países de origen.

En este contexto, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha convocado para el próximo miércoles la reunión de la Diputación Permanente de la Cámara con el fin de votar si el presidente Pedro Sánchez debe ser llamado a comparecer en sesión plenaria para dar explicaciones sobre Ceuta.

La comparecencia de Sánchez ha sido pedida por el PP, que también quiere citar en agosto a otros diez ministros, entre ellos los ocho que ya tienen agendada su cita para dar explicaciones en comisión en la Cámara Baja.

La co-coordinadora del Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha afirmado además este martes que no tiene dudas de que el presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso para hablar de la crisis migratoria de Ceuta "al igual que otros ministros" y ha expresado su defensa de la "total transparencia".