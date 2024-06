El Gobierno de Asturias avisa que no aceptará "privilegios" en la reforma de la financiación autonómica

Se remite al documento firmado con otras CCAA en la cita impulsada por Feijóo al frente de Galicia, en el que piden primar la despoblación



OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez (PSOE), ha reiterado este martes que el Ejecutivo regional no aceptará "privilegios" en la reforma del modelo de financiación autonómica. Peláez, además ha pedido al PP que no haga "partidismo" con este asunto.

Ha sido en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, después de que el diputado del PP Andrés Ruiz le interpelase acerca de los efectos que tendría en Asturias diferenciar a Cataluña en su financiación.

"Le pido que no sienta la tentación de hacer de esto una cuestión partidista, vamos a aprovechar esa unidad que tenemos para arrimar el hombro y conseguir la mejora de la financiación para Asturias porque estoy convencido de que la necesidad de todos los territorios será el catalizador que permitirá llevar adelante esta reforma", ha dicho el dirigente asturiano al parlamentario del PP.

Peláez ha dicho que la postura de Asturias en cuanto a la revisión del sistema y ante la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera "no se ha movido" respecto al acuerdo que se firmó con todas las fuerzas políticas asturianas con representación excepto Vox y respecto a la Declaración de Santiago, firmada con otras comunidades autónomas.

Esta Declaración de Santiago surgió hace unos años en una reunión impulsada por Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia, en la que estuvieron varias comunidades de diferente signo político y en la que reclamaban primar la despoblación, entre otras cosas.

Ve necesario Peláez que el Estado dote de más recursos al sistema y que este pivote sobre las necesidades reales de gasto de las comunidades autónomas para prestar los servicios en un plano de igualdad en todo el territorio.

"Es necesario definir una cartera de servicios fundamentales y cuantificar su coste", ha comentado. Además, el consejero ha puesto encima de la mesa otra cuestión esencial para Asturias y que debe introducirse en el debate: "Todas las comunidades estamos infrafinanciadas", ha aseverado.

Asimismo, durante su intervención ha expuesto otras demandas que defenderá Asturias cuando se abra el debate. Peláez ha asegurado que el principio de suficiencia financiera debe tener más protagonismo en el futuro sistema mientras que, por contra, el Principado no aceptará la aplicación estricta del llamado principio de ordinalidad. "Eso supondría permitir a determinados territorios disponer de una financiación privilegiada. La solidaridad no puede estar limitada por la capacidad fiscal de los territorios. Tributan las personas, no los territorios", ha subrayado.

El consejero también ha expuesto que las necesidades globales de financiación deben ser recalculadas porque el actual sistema toma 2007 como año base y las comunidades han recibido trasferencias a partir de ese año. "Eso pondrá de relieve que el Estado debe aportar más recursos", ha afirmado.

A la vez, ha expresado que debería establecerse un nuevo cálculo de la recaudación de los tributos cedidos, al estar también desfasado, y un cambio a la hora de distribuir el Fondo de Garantía, donde debería tener mayor peso, por ejemplo, la sanidad y más sensibilidad hacia conceptos como la orografía y sobre todo, el envejecimiento.

El titular de Hacienda ha explicado otras propuestas que tiene Asturias como que se amplíe otro de los fondos del sistema, el de compensación interregional, y que en su reparto se tengan en cuenta criterios objetivos como la transición industrial.

A juicio de Peláez, los recursos tributarios que salgan de la nueva reforma del sistema deben ser "simétricos" para todas las comunidades autónomas. "Singularidad, sí, pero singularidad de los ciudadanos y de las ciudadanas, de sus necesidades. No aceptaremos de ninguna forma ningún privilegio", ha advertido.

Por su parte, Andrés Ruiz ha pedido a Peláez que convoque a los grupos políticos asturianos días después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"¿Tiene Cataluña alguna razón histórica de peso que pueda conducir a una diferenciación fiscal o de financiación con respecto a Asturias? ¿Somos históricamente menos que alguien?", ha preguntado Andrés Ruiz, que espera que el Gobierno asturiano "corrija" a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ruiz ha pedido que el Principado se niegue a "un delirio" que le "condenaría a la desigualdad"