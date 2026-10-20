El Gobierno de Ceuta decide llevar al Supremo la "inactividad" del Estado para tramitar los expedientes de migrantes

Archivo - El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez. - EUROPA PRESS - Archivo

CEUTA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta ha acordado este martes interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la "inactividad" de la Administración General del Estado para tramitar los expedientes administrativos de los migrantes adultos que llegaron a la ciudad durante la entrada irregular masiva de los pasados 30 y 31 de julio, y que todavía permanecen en ella.

El portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha anunciado la decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha aprobado dar este paso después de que el Gobierno no respondiera al requerimiento previo presentado por la Ciudad el pasado 18 de septiembre.

El Gobierno ceutí acordó formular ese requerimiento el 16 de septiembre para instar a la Administración General del Estado a dictar y notificar, en el plazo de un mes, una resolución expresa en los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de estas personas.

Una vez transcurrido el plazo sin recibir respuesta, el Ejecutivo local ha decidido acudir a la vía judicial para denunciar la falta de asignación y despliegue de los medios personales y materiales necesarios para resolver los expedientes dentro de los plazos legalmente establecidos.

Ramírez ha señalado que la situación migratoria de Ceuta se ha cronificado y que la ciudad continúa lejos de recuperar la normalidad, cerca de cumplirse tres meses desde la entrada masiva.

Según ha trasladado el Gobierno local, ninguna de las personas que accedieron a Ceuta durante aquellas dos jornadas ha sido devuelta a Marruecos mediante un procedimiento de expulsión o devolución. Los retornos que se han producido, ha precisado, han sido voluntarios o consecuencia de la comisión de algún delito.

El recurso se dirige a la inactividad de la Administración General del Estado en la tramitación de los procedimientos que afectan a los inmigrantes mayores de edad que continúan en la ciudad, tanto en materia de expulsión o devolución como de protección internacional.