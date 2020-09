El Gobierno confía en ERC para los PGE y resalta sus diferencias con Ciudadanos pero insiste en un acuerdo amplio

Montero pide la abstención al PP para los PGE y les acusa de declararse "insumisos de la Constitución" por no querer renovar instituciones

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado este jueves las "importantes" discrepancias que siempre han tenido con Ciudadanos, aunque ha insistido en la necesidad de sumar a esta formación, al igual que al PP, a un acuerdo amplio para sacar adelante los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), con el mayor apoyo posible, por las excepcionalidad de la situación actual de pandemia.

Eso sí, ha querido dejar claro que el Gobierno "prioritariamente siempre ha apostado por consolidar" la mayoría que hizo posible en enero la investidura del presidente Pedro Sánchez. "Lo hemos dicho siempre que nos sentaríamos a hablar con los grupos de la investidura", ha afirmado, al ser preguntada por las expectativas del Gobierno en relación a las negociaciones con ERC.

El Gobierno lleva semanas defendiendo la necesidad de incluir a Ciudadanos y a todas las formaciones políticas, incluida el PP, en la negociación de los Presupuestos, para lograr, en palabras de Sánchez, el "mayor apoyo, sin exclusiones", a pesar de las reiteradas peticiones de sus socios de coalición de Unidas Podemos de priorizar a los socios de la investidura y no negociar contenido con la derecha.

"Los intentos de pacto con una de las tres derechas en los últimos años se tradujeron en una inestabilidad que solo benefició a la derecha. La mayoría que sacó a la Gürtel de la Moncloa y dio lugar al Gobierno de coalición es la que puede sacar los Presupuestos que necesita España", defendió el lunes el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

En la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras perder la votación del decreto sobre la cesión al Ejecutivo de los remanentes de los ayuntamientos, Montero ha vuelto a insistir su aspiración de llegar a acuerdos con todos, pero ha destacado las diferencias que "siempre han existido" entre el PSOE y Ciudadanos, y ha defendido también la necesidad de "consolidar" la mayoría de la investidura, incluida ERC.

"Conocen las discrepancias que el PSOE y que el Gobierno tienen con Ciudadanos", ha asegurado, al ser preguntada por el hecho de que Sánchez afirmara este miércoles que Ciudadanos "no ha salido de la foto de Colón" que protagonizó con el PP y Vox, y sobre si no cree que esto puede perjudicar un posible acercamiento con Ciudadanos.

A este respecto, la portavoz del Gobierno ha recordado que "en muchas Comunidades Autónomas en las que ganó el PSOE" las pasadas elecciones autonómicas, Ciudadanos se alió con el PP, impidiendo que se formaran gobiernos liderados por socialistas.

DISPUESTOS A HABLAR CON TODOS

"Esas diferencias siempre han existido. Ahora lo inédito es que ambas formaciones estamos dispuestas a hablar y el Gobierno está dispuesto a pactar unos Presupuestos también con Ciudadanos, al igual que con otros grupos, porque creemos que el momento es singular y necesita de cuantos más apoyos, mejor", ha afirmado.

Así, ha defendido que no ve "ninguna contracción entre lo que es una realidad, que es la diferencia entre dos fuerzas políticas, y lo que el Gobierno y Ciudadanos están queriendo", que es, según ha defendido, "anteponer los intereses del país por encima de cualquier otro interés partidista".

A su vez, preguntada por otra parte sobre si confía en la posibilidad de sacar adelante las cuentas públicas con el apoyo de los partidos de izquierdas y, en concreto, con ERC, la titular de Hacienda ha sido "tajante": "Sí. Confiamos en que los grupos políticos cuando expresan de forma clara su posibilidad de sentarse nosotros tomamos nota y nos lo creemos", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que "ERC ha sido muy clara" y tanto en la reunión que mantuvo con el presidente como en "declaraciones de los últimos días" ha manifestado "su voluntad a sentarse a hablar de los Presupuestos. "Y es evidente que este gobierno prioritariamente siempre ha apostado por consolidar la mayoría de la investidura. Lo hemos dicho siempre que nos sentaríamos a hablar con todos los grupos políticos de la mayoría de la investidura", ha apostillado.

No obstante, a continuación ha insistido en que el momento actual es "extraordinario" y que ello requiere "un esfuerzos extra de todas administraciones y partidos". ¿Si ahora no es el momento de la unidad, entonces, cuándo?", se ha preguntado.

En este sentido, ha defendido que los Presupuestos que quieren diseñar con todas las fuerzas políticas tienen que tener la reconstrucción como principal objetivo, y no "abundar en diferencias ideológicas o discrepancias legítimas que tiene cada formación".

PP, "INSUMISO DE LA CONSTITUCIÓN"

"Al revés, hay un común denominador de sentido común que atraviesa todas las cuentas públicas y que me llama la atención que el PP no se quiera sentar a estudiarlo. La oferta que le ha hecho el presidente al PP no es que apoye los Presupuestos sin más, es que se siente a hablar de los Presupuestos, a intentar hacer una estrategia negociadora que sea bueno para los ciudadanos", ha explicado.

Además, ha explicado que no le piden "un voto en blanco" ni "afirmativo" sino que permitan la tramitación de las cuentas públicas con su abstención, "Y permitan que el resto de grupos podamos hablar", ha apuntado.

"Vamos a ampliar la base de esa investidura todo lo que podamos, con todas las fuerzas que se quieran sentar a hablar, por supuesto con Ciudadanos y por supuesto con el PP, si accede a querer sentarse", ha remachado.

Montero ha aprovechado asimismo para cargar duramente contra el PP por negarse a renovar las instituciones del Estado porque, a su juicio, es "injustificable que siga enrocado en no cumplir con el mandato constitucional". "Está alterando el funcionamiento porque el PP ha tomado la decisión de ser objetor de la ley", ha denunciado.

"Se ha declarado insumiso de la Constitución", ha lamentado, para añadir que se trata de una situación "extraordinariamente grave". "Son hechos graves que nos preocupan mucho", ha zanjado.