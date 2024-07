El Gobierno justifica la reunión de Sánchez y su mujer con Barrabés porque era un "pionero" en comercio electrónico

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha justificado que el presidente del Gobierno se reuniera con Juan Carlos Barrabés en La Moncloa --en un encuentro en el que también participó su mujer Begoña Gómez-- por ser un empresario reconocido y "pionero" del comercio electrónico.

La portavoz ha hecho estas declaraciones al día siguiente de que el empresario declarase como testigo en la causa que investiga a Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y desvelase que mantuvo varios encuentros en La Moncloa con ella y que el propio Sánchez participó en dos de ellos.

Al ser interrogada sobre si es habitual que la mujer del presidente participe en este tipo de reuniones y si lo considera ético y estético, Alegría dice que la agenda del presidente "es pública y privada, pero nunca es secreta" y apunta que el jefe del Ejecutivo se reúne constantemente con empresarios.

Destaca además que Barrabés es un empresario "reconocido" en España y además "pionero y precursor" del comercio electrónico y por tanto considera que se habrá reunido con dirigentes políticos e institucionales "de todos los partidos políticos".

Insiste además en que la denuncia que dio inicio a esta investigación fue presentada por las organizaciones de "ultraderecha" Manos Limpias y Hazte Oír y señala que la Guardia Civil ha presentado dos informes que indican que "no hay nada". "Dos informes que han desmontado uno a uno los bulos y las mentiras" en las que a su juicio se basan estas denuncias.

En la misma línea, fuentes del Gobierno señalan en que la mujer del presidente no tiene ningún negocio e insisten en que las reuniones del presidente son constantes y consideran que no se ha producido nada irregular. "No veamos cosas que no son", trasladan.