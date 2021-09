El Gobierno no ve peligrar la permanencia de la OMT en Madrid y anuncia las obras de la nueva sede para 2022

Albares asegura que ningún país ha presentado una solicitud para el traslado de este organismo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que por ahora no hay ninguna solicitud para el traslado de la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT) fuera de Madrid durante un acto en el que la ministra Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que de hecho las obras para la nueva sede arrancarán en 2022.

Los dos ministros han visitado junto al secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el recinto del Palacio de Congresos que acogerá la nueva sede del organismo, presente en Madrid desde su creación en 1975.

En rueda de prensa conjunta, Albares ha indicado que "no hay motivo, queja o solicitud" para que se traslade la sede puesto que "todo el mundo reconoce la importancia de que la sede de la OMT haya estado en Madrid desde 1976", sino todo lo contrario, "un apoyo a que la futura sede" se haga realidad.

El ministro ha rechazado "hacer política ficción" respecto a la eventualidad de que Arabia Saudí, como se ha rumoreado, presente una solicitud para albergar en el futuro la sede de la OMT, algo que podría producirse en su próxima asamblea general prevista para noviembre en Marrakech. Según ha dicho, el secretario general de la OMT no le ha indicado que haya una solicitud "ni de Arabia Saudí ni de ningún otro país".

En todo caso, ha dejado claro que España cuenta con el "apoyo en bloque" de los países de la UE y de Iberoamérica, así como de otros que ha visitado recientemente, como Pakistán o Qatar. Todos sus interlocutores le han trasladado su "satisfacción" por el trabajo realizado por España estos años y también que consideran lógico que la sede de la OMT esté en un país que es potencia turística mundial.

DESAFÍO AL SISTEMA MULTILATERAL

Asimismo, Albares ha sostenido que si hubiera una petición para trasladar la sede de la OMT, o la sede central de la ONU en Nueva York o por ejemplo la de la UNESCO en París "no sería solo un desafío al país sede sino sobre todo al sistema multilateral, al equilibrio en Naciones Unidas".

El ministro ha recordado que la distribución de las sedes de los organismos internacionales no se hizo en su momento "de manera caprichosa" sino que "responden a una realidad" que pasa por que los países que las acogen están "especialmente comprometidos con el tema de esa sede".

Por tanto, ha insistido, "las sedes no se pueden trasladar, y todo el mundo está de acuerdo con esto, como si fueran franquicias de una tienda o equipos de béisbol". "Tienen un sentido y eso todo el mundo lo ve", ha recalcado.

Así las cosas, Albares ha adelantado que este será uno de los temas que aborde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el encuentro que mantendrá el martes con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en los márgenes de la Asamblea General en Nueva York.

EL PROYECTO ARRANCARÁ EN 2022

Por su parte, Maroto ha anunciado que el proyecto de rehabilitación de la nueva sede arrancará en 2022, seguramente hacia finales de ese año, con la licitación y el proyecto de obra. Los arquitectos estiman que la nueva sede estaría lista en unos 15 meses, ha precisado.

En cuanto a su coste, Maroto ha indicado que ahora mismo "se está definiendo el proyecto de obra", del que se encarga Ineco, por lo que todavía no está definido. No obstante, ha acotado, "no hay ahora mismo ninguna restricción presupuestaria que tengamos para no abordar el proyecto con la ambición que el proyecto requiere".

La ministra de Industria ha asegurado que el Gobierno ha estado trabajando "intensamente" para la consecución de esta nueva sede para la OMT, que será "más moderna y funcional" y tendrá en cuenta "mejoras de sostenibilidad y de eficiencia energética".

COMPROMISO DE ESPAÑA CON LA OMT

Los dos ministros han sacado pecho del compromiso de España en estas más de cuatro décadas con la OMT, incluida su incorporación en 2003 al sistema de Naciones Unidas, y también con dotar a este organismo de un mayor papel a nivel internacional. "Hoy damos un paso más en esta excelente colaboración y esperamos que muy pronto podamos poner la primera piedra", ha afirmado Maroto.

También han llamado la atención sobre el lugar "emblemático" elegido para albergar la futura sede de la OMT y su ubicación en "pleno corazón" del Paseo de la Castellana, una de las principales arterias de la capital.

Esta sede le dará a la OMT "la visibilidad que entendemos que necesita en un momento que estamos reactivando el sector turístico", ha incidido la titular de Turismo. La elección del emplazamiento, ha abundado Albares, pone de manifiesto la importancia que da España a la OMT.

La futura sede tendrá una superficie construida total de casi 8.000 m2 en lo que hasta ahora era el Palacio de Congresos y que preside un mural de Joan Miró. El proyecto prevé un sótano para instalaciones y aparcamiento con capacidad para más de 30 coches, entreplanta, que alberga la cafetería y una sala de exposiciones polivalente, y tres plantas para oficinas, despachos y salas de reuniones, incluyendo un auditorio de más de 500 m2 con cabinas de traducción, ha indicado el Ministerio de Industria.

Asimismo, la nueva sede contará con diversas medidas orientadas a la eficiencia y sostenibilidad energética, como paneles solares, luminarias LED o sistemas de climatización y ventilación con las más altas prestaciones.