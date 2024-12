El Gobierno pide a Miguel Ángel Rodríguez que cuente la verdad en el Supremo y explique sus "anuncios" en redes sociales

Sugiere a Ábalos que colabore con la Justicia cuando se siente ante el juez

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pedido al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, que cuente la verdad y explique sus mensajes en redes sociales --en los que consideran que ha venido adelantando actuaciones judiciales-- cuando acuda a declarar al Tribunal Supremo.

Alegría ha hecho estas declaraciones después de que el Supremo haya citado como testigo al asesor de Isabel Díaz Ayuso el próximo 8 de enero, en la causa por revelación de secretos en la que investiga al fiscal general del Estado.

"Simplemente esperar y desear que haga lo que corresponde, que vaya a declarar y que sobre todo colabore con la justicia y que cuente la verdad, que es lo que creo que le corresponde a cualquier persona que tiene que ir a declarar", ha indicado.

Así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, dice que Rodríguez tiene "la oportunidad perfecta" de explicar ante el juez "ese hilo" de mensajes en sus redes sociales "que viene lanzando casi en forma de anuncio".

Seguramente tiene la oportunidad perfecta, como digo, para explicarse en sede judicial y además contar la verdad, que es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano que se ha llamado a declarar

En ese sentido fuentes gubernamentales precisan que podrá explicar los mensajes en los que anticipa decisiones judiciales que los jueces terminan adoptando días después.

ÁBALOS Y SÁNCHEZ ACERA

Por otro lado, después de que el Supremo haya pedido al exministro socialista José Luis Ábalos que acuda a declarar el próximo 12 de diciembre, Pilar Alegría le ha sugerido que se ponga a disposición de la Justicia, colabore y se explique.

Por el contrario, no ha querido pronunciarse al ser preguntada por la posible imputación de la asesora del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, en referencia a este mismo caso de revelación de secretos, una vez que se ha conocido que envió el documento que está siendo objeto de investigación al ya exlíder del PSOE-M, Juan Lobato.

"Sobre futuras o no imputaciones, ya bastante tengo con ser la portavoz del Gobierno, no me pida asuma el papel de juez ni que me adelante a decisiones que no me corresponden en absoluto", ha zanjado.