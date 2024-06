Gobierno y PP negociarán solo el CGPJ en Bruselas, pero Moncloa espera que abra la puerta a más acuerdos

En el Ejecutivo todavía no dan por hecho el pacto, insisten en que no se fían del PP y dicen que habrá que esperar hasta el último minuto



MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y el Partido Popular solo negociarán la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la reunión que llevan a cabo este mismo martes en Bruselas junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, aunque en Moncloa consideran que un hipotético acuerdo podría abrir la puerta a renovar otros órganos con los de Alberto Núñez Feijóo.

En Moncloa, no obstante, son muy cautos y no dan por hecho se vaya a cerrar el acuerdo con los 'populares' para acabar con cinco años de mandato caducado del CGPJ. "Ojalá haya acuerdo, no lo sabemos", señalan fuentes gubernamentales, que dicen además que no se fían del PP porque ya han estado en esta situación previamente, con un pacto casi cerrado y a última hora se vino abajo.

Consideran por tanto que habrá que esperar hasta el último minuto para corroborar que las negociaciones entre los negociadores de ambas partes: el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, llegan a buen puerto

PARARÍA LA REFORMA PARA QUE EL CGPJ NO DESIGNE JUECES

Aunque este acuerdo no condiciona directamente la renovación de otros organismos que están pendientes, en Moncloa consideran que podría abrir la puerta porque, según sostienen, demostraría la actitud negociadora del PP. Lo que no es asumible para los socialistas es que 'Génova' acepte desbloquear algunos cargos, pero mantenga el bloqueo en otros.

En este paquete podrían incluirse la cúpula del Banco de España, una vez que ha concluido el mandato del gobernador, Pablo Hernández de Cos, la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o un magistrado del Tribunal Constitucional pendiente de renovación.

Además, fuentes del Ejecutivo dan por hecho que si se alcanza un acuerdo entre PP y PSOE, no se llevaría a cabo la reforma anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avisó con que retiraría al CGPJ la facultad de designar magistrados del TC y de los tribunales superiores de Justicia si los de Feijóo no se avenían a llegar a un pacto antes de que finalizase el mes de junio.

LA MEJOR DISPOSICIÓN

La noticia de la reunión entre Bolaños y Pons se ha producido en plena rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y la portavoz del Gobierno, Pilar Alergría, ha afirmado que acudirán a Bruselas "con la mayor disposición" de llegar a un entendimiento y acabar con el bloqueo del CGPJ, después de que se hayan producido "contactos" y "avances" entre las partes.

También ha señalado que la reunión de este martes es "para abordar la renovación del CGPJ" al ser interrogada sobre si se incluirán otros organismos en el mismo paquete, aunque ha evitado dar más detalles. "Ya me gustaría a mí poder adelantar los contenidos de la reunión", ha apuntado Alegría que considera que "muy importante" el mero hecho de que el encuentro se lleve a cabo.