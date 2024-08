El Gobierno prohibió 93 manifestaciones en 2023, el 0,29% de las celebradas

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Delegaciones del Gobierno prohibieron en 2023 un total de 93 manifestaciones comunicadas previamente a su celebración, lo que supone el 0,29% de las celebradas; una cuarta parte de las no autorizadas habian sido promovidas por partidos políticos, según las cifras recopiladas por el Ministerio del Interior.

En en su anuario estadístico, recogido por Europa Press, Interior indica que el último año se comunicaron 31.715 manifestaciones, un 6,7% menos que en 2022. En 31 de ellas hubo incidencias, guardando relación la mayoría (24) con cortes de tráfico, mientras que en tan sólo en dos hubo incidentes clasificados en el apartado de "coacciones y retenciones".

Las 93 prohibiciones representan un descenso del 40% si se compara 2023 con el año anterior, según los datos del Ministerio del Interior, que no incluye información relativa a Cataluña y País Vasco, ni de las Delegaciones insulares de Ibiza-Formentera y Lanzarote.

INDEPENDENTISTAS E INMIGRANTES, ENTRE LOS PROMOTORES

En el desglose por promotores, Interior anota 2.966 manifestaciones comunicadas por partidos políticos, de las que 23 fueron prohibidas. El mayor número de prohibiciones, con 24, se anotó en la categoría de asociaciones ciudadanas, con 9.998 manifestaciones comunicadas.

Los comités de empresa y de trabajadores comunicaron 1.242 manifestaciones, con 18 prohibiciones, mientras que los sindicatos hicieron lo propio en 9.921 ocasiones, contando con la negativa a celebrar manifestaciones en 12 de ellas.

Entre los promotores figuran categorías como grupos de independentistas, inmigrantes, estudiantes o asociaciones ecologistas, aunque a ninguno de ellos se les prohibió manifestarse. Además, hay 7.136 anotados en el genérico "otros promotores", de los que 16 iniciativas fueron rechazadas.

MOTIVACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES

En otra tabla, el Ministerio del Interior recoge las motivaciones de las manifestaciones comunicadas, destacando las 28 prohibiciones por temas laborales. En nueve ocasiones la prohibición guardó relación con manifestaciones contra medidas políticas y legislativas, mientras que asuntos vecinales y agrarios anotaron otros cuatro casos de prohibiciones cada uno.

También se prohibieron dos manifestaciones de las 626 comunicadas cuya motivación fue la "libertad de presos de grupos terroristas" y se anotaron otras relativas a protestas contra la violencia de género, ecologistas, sanidad o temas de inmigración. En un total de 39 manifestaciones prohibidas no se especifica la motivación.

El Ministerio del Interior precisa que la categoría sobre "manifestaciones prohibidas" incluye las que no fueron autorizadas tras la comunicación, cifra que no distingue si finalmente tuvieron lugar o no.