González Laya: La industria automovilística alemana también puede sufrir un impacto "enorme"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha advertido este miércoles de que "todos los países sufrirán el impacto" del Covid-19 en sus economías, incluida Alemania, porque su industria automovilística es muy dependiente del mercado interior europeo: "Si no funciona el mercado interior el impacto en la industria alemana será enorme".

Así lo ha señalado en una entrevista en la BBC, recogida por Europa Press, preguntada por el hecho de que Alemania sea uno de los países menos golpeados por la crisis sanitaria y si eso puede hacer que no esté interesada en aprobar un gran plan europeo de recuperación.

Según la ministra española, en Alemania será la industria automovilística, en Francia otras industrias, en España el turismo y los servicios, pero "todos los países sufrirán el impacto". "Por eso no es momento de dudar, es momento de moverse rápido hacia adelante con un plan que nos ayude a recuperarnos", ha argumentado.

"Esto no es 2008, no es una batalla entre norte y sur, entre pobres y ricos o entre los que gestionan bien la economía y los que no, es una crisis sistémica y todos los países estamos en el mismo barco", ha defendido.

Así, ha dejado claro que el Gobierno español insistirá en sus argumentos en todos los ámbitos para que el plan europeo se ponga en marcha "lo antes posible".

En cuanto a si España puede dar algún consejo a Reino Unido sobre cómo poner en marcha la desescalada, ha afirmado que ella es "muy humilde" y que la gestión de la crisis ha enseñado a "ser muy humildes", de manera que no pretende "dar lecciones" sino "compartir experiencias".

Y la experiencia, ha dicho, es que hay que "ser muy prudentes en cómo relajar el confinamiento" y hacerlo de manera gradual para asegurarse de que no hay pasos atrás, puesto que el confinamiento ha causado mucho dolor en los ciudadanos y en la economía.

DESESCALADA "BASADA EN DATOS"

"Hay que hacerlo con hechos, basándonos en datos, que es algo a lo que damos mucha importancia, escuchando a los científicos y a los expertos", ha añadido.

Así, ha explicado que la desescalada española será "gradual y asimétrica", no basada en fechas sino en "hitos" en los que será fundamental la solidez del sistema sanitario para absorber los nuevos casos.

"Todas las regiones de España empiezan a la vez, todas terminan a la vez pero el recorrido es diferente dependiendo de cómo se alcancen estos hitos", ha detallado.