Un grupo de estudiantes se agolpa en las inmediaciones de la Universidad Juan Carlos en protesta contra Milei

1127276.1.260.149.20261021131402 Estudiantes se concentran en las inmediaciones del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en protesta contra la participación del presidente de Argentina, Javier Milei, en la X Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de estudiantes se concentran en las inmediaciones del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en protesta contra la participación del presidente de Argentina, Javier Milei, coincidiendo con el acto de apertura de la X Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca.

Un amplio dispositivo policial se ha desplegado en los alrededores de las instalaciones del salón de actos de la biblioteca del campus de la universidad pública madrileña. Además, numerosos furgones policiales y un cordón de seguridad impide el acceso de los manifestantes al recinto.

De esta forma, la protesta se está desarrollando en un parque público próximo al campus, donde los estudiantes permanecen separados del recinto por el dispositivo policial, sin posibilidad de acceder directamente al lugar en el que está prevista la intervención del mandatario argentino.

La plataforma URJC por la Pública, integrada por estudiantes y personal administrativo, docente e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, ha reprochado a su centro que le "abra las puertas" al presidente de Argentina.

"Es especialmente preocupante que sea una universidad pública la que acoja a un mandatario cuyo gobierno mantiene un conflicto abierto con el sistema universitario público de su país", ha defendido la miembro de la plataforma Saray Pazos García, ante los medios de comunicación, que también ha pedido al centro universitario que se haga "público" los costes que asume por la visita.

Por su parte, el portavoz de la Organización Estudiantil Socialista (OES), Alejandro Sánchez, ha denunciado que "la colaboración" de la Universidad con este acto, "que reprime a los estudiantes abriendo las puertas a estos personajes reaccionarios".

Además, ha cargado contra Milei y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, porque ambos "representan el mismo modelo de universidad, que es la desfinanciación de la universidad pública para expulsar a la clase trabajadora de ella y el avance de la privatización".

"FUERA FASCISTAS DE LA UNIVERSIDAD"

Al grito de "viva la lucha de la clase obrera" y "fuera fascistas de la universidad", los manifestantes han reivindicado su protesta y han asegurado que los líderes políticos a los que califican de "fascistas" no tienen cabida en la universidad pública. Durante la concentración, los asistentes han coreado numerosas consignas dirigidas contra el mandatario argentino.

Sin embargo, no todos los asistentes son estudiantes. También se han acercado algunos vecinos, como una mujer mayor que pasaba por la acera y, al ver la llegada del argentino, ha gritado: "Ya ha llegado el cabrón".