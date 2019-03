Un guardia civil, sobre las protestas el 20-S: "Compañeros veteranos decían que era similar al conflicto vasco"

Actualizado 21/03/2019 14:12:37 CET

Un agente de la Guardia Civil que participó en un registro en una nave donde se hallaron casi diez millones de papeletas para el referéndum del 1 de octubre de 2017 ha comentado este jueves que las concentraciones que se produjeron en protesta por esta actuación recordaban, para algunos "compañeros veteranos, al "principio del conflicto vasco".

"Yo no he vivido el conflicto vasco, gracias a Dios, pero compañeros míos veteranos decían que era como el principio del conflicto vasco, similar", ha explicado el agente al tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña, durante su declaración en calidad de testigo. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, no le ha dejado explayarse más y le ha interrumpido para solicitar al fiscal que hiciese una nueva pregunta.

Este guardia civil ha contado lo que vivió durante el registro de la nave situada en Bigues i Riells (Barcelona), a la que el equipo policial llegó a primera hora de la mañana y apenas un rato después comenzaron a concentrarse decenas de personas, que se convirtieron en centenares a medida que pasaban las horas.

Él era el encargado de hacer el reportaje fotográfico de lo que se iba incautando, por lo que hasta que no fue a salir para marcharse no vio la cantidad de gente que había. Sí ha manifestado que durante el registro escuchó gritos y "algún golpe en el tejado" como si hubiesen tirado piedras.

EL SECRETARIO JUDICIAL ESTABA "BASTANTE ATEMORIZADO"

También ha recordado que el secretario judicial llegó más tarde "bastante atemorizado" y pidió a los efectivos de la Benemérita que se quitasen los chalecos para que no les identificaran al salir y que le prestasen algo para poder taparse la cara. "Un compañero le dio un pañuelo y se tapó completamente la cara porque tenía miedo. Y era para tenerlo", ha remarcado.

Compañeros del Grupo de Acción Rápida (GAR) del Instituto Armado, que estuvo ese día de apoyo para dar seguridad, consiguió hacer un pasillo entre los concentrados para que saliera el primer coche de la comitiva judicial, que conducía el testigo, y en el que iba otro agente y el secretario judicial.

Cuando salían, a muy baja velocidad porque los manifestantes se colocaban en el suelo para intentar impedir que el vehículo avanzara, escucharon "insultos y amenazas" y vieron cómo lanzaban "escupitajos" al coche. "Recuerdo sobre todo la cara de odio de un señor mayor, como si le estuviésemos quitando algo de su familia", ha apuntado.

"BASTANTE TENÍA CON NO ATROPELLAR A NADIE"

A la pregunta del fiscal Jaime Moreno sobre si vio a alguno de los manifestantes organizando a los demás y ordenándoles que se tiraran al suelo al paso del coche, ha asegurado que no: "Bastante tenía con llevar el coche y no atropellar a nadie", ha subrayado.

El coche "recibió golpes" y fue "zarandeado" y el agente asegura que escuchó gritos que decían "fuera las fuerzas de ocupación" u "os mataremos". Después, el abogado Jordi Pina, que representa a Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, le ha preguntado por qué el superior al mando no incluyó esta última amenaza en su acta de lo sucedido, a lo que el testigo ha contestado que no lo sabe, pero ha confirmado que él mismo le había informado de ello.