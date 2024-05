Guardiola retoma su actividad "de forma paulatina" tras su baja: "estoy fuerte y con muchísimas ganas de volver"

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este miércoles que retoma su actividad pública "de forma paulatina" tras la baja médica que la ha tenido apartada de la vida pública desde mediados de mayo.

"Estoy bien, estoy fuerte y con muchísimas ganas de volver a las calles de Extremadura y recuperar el contacto con la gente", ha iniciado su intervención María Guardiola, visiblemente emocionada, en una declaración este miércoles a los medios de comunicación en Mérida.

La presidenta extremeña ha señalado que "en esta pausa honda, pero breve", se ha sentido "tremendamente arropada en todo momento, no solo por mi familia y amigos, sino por miles de extremeños", que le han trasladado su "preocupación sincera", por su estado de salud.

Guardiola ha relatado que han sido unos días "complicados y difíciles", por lo que ha querido mandar un "abrazo fortísimo" a todos los profesionales sanitarios del Hospital Universitario de Cáceres, "por cómo han luchado por mi salud y por mi vida".

Así, ha avanzado que "ya es hora de volver a la normalidad", y de hecho, ha anunciado que este mismo miércoles enviará una carta a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, para proponerle que el Debate sobre el Estado de la Región se celebre los próximos días 24 y 25 de junio.

MIRAR HACIA ATRÁS

Durante su intervención, Guardiola ha indicado que las personas que pasan por una "experiencia parecida" saben que en esos días "de dudas y de silencio" a uno le da por mirar hacia atrás y pensar en las cosas que hizo, en las que no hizo y también en "esas heridas y en esas cicatrices que se quedan grabadas" en la memoria.

A ella, ha dicho, le ha ayudado mucho pensar en el tiempo que ha transcurrido desde que recibió la confianza de los extremeños para presidir Extremadura. "Yo no sé cómo voy a dar las gracias a tantísimas personas por su cariño y por su preocupación. De verdad que me he sentido tremendamente arropada en todo momento", ha valorado..

También ha dado las gracias a sus compañeros de partido, a todos los partidos de la oposición y a los medios de comunicación por su "comprensión" y "respeto" durante los días que ha permanecido en el hospital, que han sido "complicados" y "difíciles" para ella y para su entorno más cercano.

LA SANIDAD PÚBLICA "ES Y HA SIDO SIEMPRE" UN HONOR PARA TODOS

En el capítulo de agradecimientos, la presidenta de la Junta ha tenido un mensaje de especial gratitud para todos los profesionales del Hospital Universitario de Cáceres por su "profesionalidad", por su "labor" y por cómo han luchado por su salud y su vida, ha dicho.

"La verdad es que la sanidad pública extremeña es y ha sido siempre un honor para todos. Y esto no es algo que yo haya descubierto ahora después de mi hospitalización, pero ahora sí que estoy recuperada quiero mandar de verdad todo mi cariño, un abrazo fortísimo a todos los sanitarios de nuestra región", ha asegurado.

Así, Guardiola ha señalado que ha estado en las "mejores manos" y ha sido "muy consciente de ello en todo momento", a lo que ha añadido que el recuerdo de los días pasados en el hospital va a ser "su sonrisa cada mañana, su ocupación diaria y esa necesaria y generosa compañía" que le han prestado estos profesionales.

Por ello, y tras la baja médica, la presidenta de la Junta ha considerado que "ya es hora de volver a la normalidad", de "retornar a los papeles" y a esos "dulces combates diarios", también de volver a los pueblos a estar con la gente y de seguir trabajando por Extremadura como ha hecho hasta ahora. "Esto ha sido una pausa breve, honda, pero breve y mi cabeza y mi cuerpo ya me piden volver a ese camino que emprendimos hace un año", ha asegurado.

"Extremadura está viviendo una transformación, Extremadura está trabajando mucho para hacerse un hueco entre las economías más pujantes de nuestro país, Extremadura está arriesgando, está tomando decisiones valientes, está avanzando, Extremadura está siendo diferente, una tierra distinta, Extremadura tiene ambición y es rigurosa con sus proyectos porque nosotros creemos firmemente en el progreso y confiamos en todo lo que somos y en lo mucho que todavía nos queda por ofrecer", ha apuntado.

De esta forma, y tras esta declaración ante los medios, Guardiola ha anunciado que retoma desde este mismo momento su agenda pública "de forma paulatina" aunque sus fuerzas estén "plenamente ya aquí".

"El Gobierno de la Junta sigue trabajando como ha hecho hasta ahora por el bien de esta tierra y yo vuelvo a mi despacho, que es el vuestro, vuelvo a la calle, vuelvo a mis obligaciones como presidenta, vuelvo sobre todo a impulsar las economías de las familias, vuelvo a reivindicar justamente nuestras infraestructuras, vuelvo a reforzar nuestros servicios públicos, a la cultura, vuelvo a la gestión porque esas y no otras son mis obligaciones como presidenta, como orgullosa presidenta de la Junta de Extremadura", ha concluido.