Iceta, abierto a que Turull (Junts) participe en la mesa de diálogo porque está indultado

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se ha mostrado este viernes abierto a que el secretario general de Junts, Jordi Turull, participe en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat: "¿Por qué no? Si lo designan, no veo por qué no".

"Fue condenado pero ha sido indultado y desde este punto de vista es una persona absolutamente válida para hacer este trabajo. Así como no puede ser elegido diputado por las penas de inhabilitación, para hacer política y ser un actor de la política, ¿por qué no?", ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Iceta ha abogado por que la reunión de este mismo viernes entre la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, proponga una fecha para reunir a esta la mesa de diálogo, además de un encuentro entre los presidentes Pere Aragonés y Pedro Sánchez.

"Habría que darle un empujón", ha añadido, y ha considerado que vincular la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al impulso de una amnistía en la mesa de diálogo la situaría en un escenario casi imposible, tras lo que ha defendido la presencia de Junts para alcanzar acuerdos sólidos.