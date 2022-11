Iceta culpa a PP de lo ocurrido en Cataluña por falta de política:"fui el primero en rechazar sedición y apoyar indulto"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha culpado en parte al Partido Popular de lo ocurrido en Cataluña en el año 2017 --cuando se produjo el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia-- por "falta de política". Además, ha querido dejar claro que él fue el primero en rechazar que se produjera una sedición en Cataluña y en apoyar el indulto para los condenados por este delito.

Así lo ha afirmado hoy durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, al ser preguntado por el comunicado de la Asociación de Fiscales en el que advierte de que se deja desprotegido al Estado con la supresión del delito de sedición y se pone en duda la constitucionalidad de una reforma hecha ad hoc para favorecer a un grupo de personas. Un encuentro al que también han asistido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá y el ministro de Universidades, Joan Subirats, entre otros asistentes.

Miquel Iceta ha querido dejar claro en su respuesta que considera que la política de Pedro Sánchez con Cataluña es "acertadísima" y reclama que si alguien tiene una mejor que la presente. Pero dice no ver alternativa, sino "rechazo e insulto". "Nadie me ha preguntado qué votaré (esta tarde en el Congreso sobre la supresión de la sedición) porque no soy diputado, pero votaría en conciencia y en coherencia con lo que he pensado", ha dejado claro.

En este sentido, ha recordado la concentración que se produjo ante la Consejería de Economía en Cataluña en 2017 convocada por dos asociaciones independentistas y fue la primera vez que se apuntó que había sedición. "El joven Miquel Iceta dijo que no le parecía sedición", ha recalcado a la vez que apuntaba que aún se puede ver esta afirmación en su página web realizada el 23 de septiembre de 2017.

Así, ha criticado al Gobierno de Mariano Rajoy al afirmar que "se echó en falta la política y en parte provocó lo que paso". Pero ha añadido que "hoy se está haciendo de manera distinta y con éxito".

"No sabe la angustia con la que vivimos ese momento final de ese año", ha exclamado, matizando que ahora la situación está "mucho mejor" porque se está "haciendo la mejor política", una, ha añadido, "que quien la debía haber hecho no hizo".

TENER EN CUENTA ALGUNOS CRITERIOS DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES

También ha recordado que fue el primero en hablar de indultos, apuntando que incluso se llegó a decir que él había perdido unas elecciones precisamente por apostar por esto. Pero ha añadido que eso le hace feliz porque prefiere perder las elecciones por ayudar al país que ganarlas perjudicandole.

Dicho esto, ha señalado que no iba a discutir con la Asociación de Fiscales por que probablemente "algunos criterios habrá que tenerlos e cuenta y en consideración". Pero acto seguido ha lanzado la pregunta de por qué después de tanto tiempo no se ha conseguido la extradición del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, apuntando como respuesta que "quizá" el Código Penal español no se corresponde con los estándares de otros Códigos Penales europeos. Y ha recalcado que esto lo dice "sin insultar" y sin llamar "traidor a nadie".

De hecho, ha argumentado que el Gobierno está haciendo lo que comprometió el presidente del Gobierno que es adaptar el Código Penal español a los de otros países europeos.