Ifema Madrid recibe el Premio CETT Alimara por el fomento de la participación sostenible en ferias y eventos

Ifema Madrid, con su proyecto 'Guías de participación sostenible en ferias y eventos', ha sido galardonada en los XXXVII Premios CETT Alimara 2022 celebrados en Barcelona, dentro de la categoría Through Sustainability.

Según ha explicado el consorcio en un comunicado, se trata de una iniciativa de la institución madrileña que ha puesto a disposición tanto de sus visitantes, expositores y empresas colaboradoras, como de otros operadores feriales y congresuales de todo el mundo, contribuyendo a fomentar la responsabilidad con el entorno en el sector MICE.

Este premio reconoce las acciones desarrolladas por Ifema Madrid, que "evidencian el compromiso de la organización con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa".

Los Premios CETT Alimara Barcelona están organizados por el CETT junto con B-Travel y con la colaboración de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y del Departamento de Turismo y de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Desde el año creados 1983, reconocen aquellos productos, servicios, estrategias o acciones que aporten una visión innovadora en el ámbito de la comunicación, la digitalización, la sostenibilidad y la investigación a los sectores turístico, hotelero y gastronómico, dándole valor a los proyectos trazados en los diferentes sectores empresariales del país. Cuenta con cuatro categorías: Through Experience, Through Digitalization, Through Sustainability y Through Research.