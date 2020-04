Iglesias reivindica la crítica a sentencias como la de Serra: "No está prohibido"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido este jueves la libertad para criticar sentencias judiciales en un estado democrático aunque éstas decisiones hayan de acatarlas, si bien ha sostenido que él "por prudencia" no ha dicho lo que piensa de la condena a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio en 2014.

En rueda de prensa desde el Palacio de La Moncloa, ha afirmado que en su tuit del miércoles en el que avanzó la decisión de Serra de recurrir la sentencia y señaló que le invadía "una enorme sensación de injusticia" se limitó a "trasladar algo que piensa mucha gente en la sociedad". "No dije lo que pienso de la sentencia. Dije que hay mucha gente en este país que piensa que no siempre la justicia es igual para todos y que muchas veces los corruptos se han ido desgraciadamente de rositas. Me limité a trasladar eso que piensa la gente y me abstuve de decir nada distinto a que hubiera que acatar la sentencia", ha sostenido.

"En democracia --ha abundado-- no está prohibido criticar las sentencias, mucho menos cuando son susceptibles de recurso. Quien quiera poner una mordaza a los españoles y decirle que no pueden criticar una sentencia si les parece que no se ajusta a derecho creo que piensa que vive en un estado autoritario", ha deslizado.

Iglesias se ha mostrado convencido de que el Tribunal Supremo dará la razón a Serra cuando entre a valorar su recurso.