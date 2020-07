Illa cree que quizás se pecó de arrogancia: "Todo el mundo llegó tarde"

"La descentralización sanitaria funciona, es una fortaleza del sistema"

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha considerado que quizás se pecó de arrogancia ante el coronavirus creyendo que no iba a pasar, que no iba a llegar a Europa ni Estados Unidos, pero todo el mundo llegó tarde: "Pensábamos que podíamos con todo y no es así".

"Hemos aprendido y nos esforzamos para estar preparados", ha añadido en una entrevista de 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, y ha concretado que se refiere a planes de contingencia hospitalaria.

Ha dicho que las autonomías son capaces ahora de incrementar las plazas de hospitalización y de cuidados intensivos en cinco días, y también se trabaja en tener reservas estratégicas de material sanitario, de las que el Gobierno además ha hecho acopio.

Illa considera que "todo el mundo llegó tarde, no solo España. Ha sido una cura de humildad para todos. Pero se debió haber actuado con más anticipación".

"Siempre he descartado los ejercicios de adivinación del pasado. Todos hemos llegado tarde", ha insistido, y ha dicho que sólo ahora puede saber que se debió actuar una o dos semanas antes.

EL MERCADO FUE "UN ZOCO"

En cuanto a la falta de material sanitario que hubo, ha lamentado que "el mercado dejó de ser un mercado y se convirtió en un zoco", con lo que el Gobierno identificó todo el material disponible en España y, en algunos casos, lo redirigió a donde hacía más falta.

Sobre el material sanitario en el futuro próximo, ha destacado que "la UE apuesta por una adquisición conjunta de la vacuna que evite las carreras de egoísmo".

Al preguntársele cómo evolucionará ahora la sanidad pública en España, ha contestado que ahora hay más conciencia de la necesidad de un sistema estatal bien dotado, pero "la descentralización sanitaria funciona, es una fortaleza del sistema", y considera demostrado que el Ministerio ya tiene unas competencias relevantes.

Sobre la posibilidad de que otra ola de contagios en otoño, ha dicho que la pandemia está yendo mal en el mundo y que en Europa se ha controlado gracias al confinamiento: "En todo el mundo, donde ha habido confinamiento se ha controlado el virus; donde no, no".