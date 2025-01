Imbroda (PP) pide que se demuestren las "excelentes relaciones" con Marruecos y finalice la "bomba de humo" de la aduana

Lamenta que no se haya buscado una alternativa económica para Melilla para no depender "del socaire" de Rabat con la frontera MELILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, el 'popular' Juan José Imbroda, ha reclamado que se demuestren las "excelentes relaciones" que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, presume de tener España con Marruecos, y que se termine la "bomba de humo" con la reapertura de la aduana comercial con Rabat, después de la prueba fallida del 8 de enero.

"Aparte de las relaciones, el ministro (Albares) está harto de decir que son excelentes con Marruecos en todos los aspectos. Bueno, pues que se demuestren al cien por cien y se firme un documento, que lo pongan en vidrio y que lo hagan, y que se dejen ya de bomba de humo", ha sentenciado el presidente de la ciudad autónoma de Melilla en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Tras insistir en que la prueba para la reapertura de la frontera con Marruecos el pasado 8 de enero fue "patética", ha recordado que Melilla lleva siete años "detrás de esta historia", con reuniones técnicas y simulacros, y que aún no tienen fecha que se abra la aduana, tal y como se pactó en agosto de 2018.

Imbroda ha descartado que la fallida reapertura de la aduana, después de que dos camiones que se habían introducido en Marruecos para realizar exportaciones comerciales fueran obligados a dar la vuelta por las autoridades marroquíes, se deba a que Rabat pretenda obtener de España más concesiones como el reconocimiento de la autonomía sobre el Sáhara Occidental.

"No, yo creo que la concesión del Gobierno a Marruecos ya ha sido fundamental. No creo que haya más concesiones", ha sostenido el presidente melillense, admitiendo que se ha hecho eco de informaciones sobre la posible cesión del espacio aéreo de las que no se atreve a asegurar nada.

MARRUECOS ESTÁ "A GUSTO" CON LA ADUANA CERRADA

En su opinión, Marruecos no quiere que la aduana comercial en Melilla se reabre y se ponga "la que no había" en Ceuta por "una mezcla de relaciones políticas y económicas", entre otros motivos porque "están muy a gusto" si las ciudades autónomas "están más ahogadas económicamente, eso está clarísimo".

Preguntado sobre si considera que la negativa de Rabat a reabrir la aduana responde a que sería como reconocer implícitamente a Ceuta y Melilla como ciudades españolas, Imbroda ha defendido que Melilla "nunca ha sido de Marruecos" y que desde 1497, hace 528 años, pertenece a España.

También ha apuntado a que incluso con el protectorado marroquí, al principio del siglo XX, "jamás se cuestionó la españolidad de Ceuta y Melilla", y que en el Comité de Descolonización de la ONU Marruecos tampoco puso en su lista de territorios a las dos ciudades autónomas.

ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA MELILLA

En otro orden de cosas, Imbroda ha lamentado que a sabiendas del daño que ha hecho el freno del comercio fronterizo a las ciudad de Melilla, no se haya buscado en este tiempo "una alternativa económica consolidada y sostenible".

"Yo tengo que criticar lo que está pasando, porque además es injusto total, pero lo que he hecho mucho más de menos es que el Gobierno Nacional no vuelque los ojos con Melilla y Ceuta también, y se ponga en mano la obra, que no es tan difícil, para hacer y crear los medios necesarios para que tengan una economía sostenible, sin pensar y sin tener que estar al socaire, si abren la frontera o no lo abren", ha concluido.