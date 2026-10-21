Imbroda sugiere que volverá a ser candidato en 2027 y Vivas ve a Feijóo en "sintonía" para hacer reformas en Ceuta

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, durante el Foro ABC, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha sugerido este miércoles que volverá a presentarse como candidato del PP a la Presidencia de la ciudad autónoma en 2027, mientras que su homólogo de Ceuta, Juan Vivas, ha confirmado que también repetirá como candidato y ha defendido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está en "sintonía" con una "nueva Ceuta de futuro, estable y sólida".

Y es que Vivas ha vuelto a cargar contra el Gobierno central y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su gestión tras la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma de finales de julio, algo que, a su juicio, les "inhabilita" para seguir en La Moncloa.

Así se ha pronunciado el presidente ceutí este miércoles en el 'Foro ABC' que ha protagonizado desde Madrid junto con su homólogo en Melilla, Juan José Imbroda.

Vivas ha recalcado que la situación económica en Ceuta iba "razonablemente bien" antes de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, más allá de los "condicionantes estructurales" que tiene la ciudad autónoma.

Al ser preguntado por la situación económica de Ceuta en el futuro, Vivas ha dicho que no quería hacer una reflexión "partidista", aunque ha defendido que Feijóo tiene "sintonía" con las reformas que pueden llegar a acometerse en la ciudad autónoma.

Bajo su punto de vista, lo "primero" que hay que hacer es blindar la frontera y "no subcontratarla a Marruecos, como ha estado hasta ahora" y luego "tener las infraestructuras y los medios necesarios para cumplir con ese objetivo".

"En segundo lugar, hay que fortalecer el área de defensa y la seguridad, porque no puede haber desarrollo económico ni puede haber bienestar si no hay un ecosistema de que los servicios básicos funcionen de manera satisfactoria", ha añadido Vivas.

En cuanto al nuevo modelo económico, Vivas ha apostado por hacerlo de manera "verde, azul e inteligente", algo que, según ha dicho, lo tiene "plasmado" Feijóo en su "compromiso" para la ciudad autónoma. También cree que hay que "actualizar" el estatus de Ceuta en la Unión Europea desde el punto de vista económico y "abaratar" las comunicaciones.

"LA MAYOR CRISIS DE SEGURIDAD DE LA DEMOCRACIA"

Como ya hiciera durante la visita de los Reyes a Ceuta, Vivas ha vuelto a proclamar que la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio ha supuesto la "mayor crisis de seguridad nacional" que se ha vivido en la democracia española.

Del mismo modo, el presidente ceutí ha vuelto a cargar contra la "inacción" del Gobierno central en toda esta crisis, cifrando en aproximadamente 15.000 los inmigrantes que aún quedan en Ceuta tras la entrada masiva.

"Digo aproximadamente y tengo que lamentar decir aproximadamente porque el Gobierno de la Nación no es capaz ni de decirnos el número ni tampoco de decirnos quiénes son, cosa que es absolutamente fundamental y sobran las palabras para valorar la importancia que tiene el quiénes son", ha añadido.

Sobre la relación con Marruecos, Vivas considera que el Gobierno central tiene que manifestarle a Rabat que España "está dispuesta a emplear "cuántos medios sean necesarios para garantizar la inviolabilidad de la frontera".

IMBRODA PIDE UN CAMBIO

Por otro lado, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha sugerido que volverá a presentarse como candidato del PP a la Presidencia de la ciudad autónoma en 2027 y ha defendido que España necesita un cambio político para resolver los problemas de Ceuta y Melilla.

"El Partido Popular, tanto Feijóo como Tellado, quieren que me presente", ha afirmado durante su intervención en un foro organizado por ABC, en el que ha reconocido que tiene "fecha de caducidad", aunque ha asegurado que está dispuesto a seguir implicándose en la defensa de España. "Son momentos en los que hay que levantar la bandera de España fuerte, fuerte, fuerte, y ahí cuenta conmigo", ha añadido.

En la misma línea que Vivas, Imbroda ha insistido en que las próximas elecciones generales deben propiciar un cambio de Gobierno y ha considerado "imprescindible" Feijóo llegue a la Presidencia del Ejecutivo para abordar las dificultades que atraviesan ambas ciudades autónomas, especialmente en materia migratoria, económica y de seguridad.

En este sentido, ha criticado la gestión del Gobierno central durante la crisis migratoria que comenzó a finales de julio en Ceuta, reivindicando que una situación "excepcional" requiere medidas "excepcionales".

PIDE LA DIMISIÓN DE MARLASKA

El presidente melillense ha reclamado la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la falta de previsión y respuesta del Ejecutivo ante las amenazas que, según ha asegurado, afrontan ambas ciudades. "¿Cómo que no tenía información el ministro del Interior con lo que iba a pasar? Y, si no tenía información, ¿qué hace un ministro del Interior sin ninguna información con las zonas más vulnerables de España? Ya tiene que irse", ha sentenciado.

Imbroda ha asegurado también que existían informes y planes de defensa para afrontar una eventual crisis y ha acusado al Gobierno de no haber querido activarlos.

El dirigente del PP además ha criticado el giro de la política española respecto al Sáhara Occidental, al considerar que se produjo sin consenso entre los principales partidos y ha reclamado explicaciones sobre "qué obtuvo España a cambio".

LA POSIBLE LLAMADA DE MARRUECOS

Por otro lado, Imbroda ha descartado que los melillenses musulmanes puedan responder a una eventual llamada de Marruecos en caso de una crisis entre ambos países y ha defendido su españolidad. "Estos musulmanes son españoles, no nos vayamos a confundir", ha afirmado, al distinguir entre los vínculos culturales y familiares con el país vecino y la identidad nacional.

En este sentido, ha rechazado que Marruecos pueda considerar a una parte de la población de Melilla como propia y ha advertido de que sería un "error" pensar que estos ciudadanos atenderían a un "toque de corneta" del país vecino. "Se quedan solos, no van a ir para allá", ha asegurado.