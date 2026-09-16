Un informe del Senado sobre Iberoamérica pide reforzar la cooperación entre países, la democracia y el vínculo con la UE

Archivo - La fachada del Senado tras el acto de Izado Solemne de la bandera de España, en la plaza de La Marina Española, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un informe del Senado sobre el futuro de la Comunidad Iberoamericana plantea reforzar la cooperación y la coordinación entre sus países, profundizar en la relación con la Unión Europea (UE), situando la democracia y los derechos humanos como elementos centrales ante un escenario internacional marcado por la fragmentación geopolítica, la competencia estratégica y la transformación tecnológica.

El estudio, elaborado a partir de una veintena de comparecencias celebradas ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta y presentado este miércoles, reúne las aportaciones de expertos y representantes de ámbitos políticos, institucionales, económicos, académicos y sociales y parte de los vínculos históricos, culturales y lingüísticos que unen a los países de la comunidad, así como de la arquitectura institucional desarrollada durante las últimas décadas.

Durante la presentación, la autora, Esther Souto, ha señalado que el informe pone el foco en cómo aprovechar mejor los vínculos y las capacidades que ya existen entre los países iberoamericanos para convertirlos en una mayor capacidad de actuación conjunta.

En este sentido, el estudio plantea reforzar la coordinación entre los países, fijar prioridades comunes y dar continuidad a los mecanismos de cooperación, teniendo en cuenta las distintas realidades nacionales y el papel cada vez mayor de universidades, empresas, instituciones culturales, ciudades y organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, el informe sitúa la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho como elementos fundamentales para la "estabilidad" de la comunidad y advierte de "riesgos como el debilitamiento de los controles institucionales, el pluralismo y el espacio cívico".

En paralelo, destaca la posición de España, por sus vínculos con América Latina y el Caribe y su pertenencia a la UE, para reforzar la relación entre ambas regiones y ampliar la colaboración en ámbitos como la sostenibilidad, la igualdad, la digitalización, la inteligencia artificial, la gestión de riesgos y los cuidados.

SUMELZO DEFIENDE LA "VIGENCIA" DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA

Durante el acto, la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, ha defendido la "vigencia" de la Comunidad Iberoamericana ante los cambios experimentados en las últimas décadas y ha destacado los retos que plantean la "fragmentación geopolítica", la "competencia estratégica" y la transformación tecnológica acelerada.

Sumelzo ha señalado que, frente a la fragmentación, la Comunidad Iberoamericana ofrece "un espacio de confianza" y, frente a la polarización, "una cultura de consenso", defendiendo que la cooperación entre los países permita convertir los acuerdos alcanzados en iniciativas con impacto directo en la ciudadanía.

La secretaria de Estado ha puesto en valor los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, después de más de 20 reuniones ministeriales y numerosos encuentros sectoriales.

ROLLÁN LLAMA A QUE IBEROAMÉRICA TENGA UN PAPEL "INFLUYENTE"

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha destacado la importancia de la diplomacia parlamentaria ante un contexto internacional "cada vez más complejo, más volátil, más cambiante" y ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos.

Rollán ha defendido que los vínculos históricos, culturales y lingüísticos constituyen una base sobre la que reforzar la cooperación entre los países y ha situado el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se celebrará en Madrid los días 1 y 2 de octubre, como una oportunidad para fortalecer el diálogo entre parlamentos y compartir experiencias y buenas prácticas.

El presidente del Senado ha señalado que este foro debe servir para reforzar el diálogo entre los países y contribuir a que Iberoamérica tenga un papel "relevante" e "influyente" en el mundo, participando en los asuntos que forman parte de la agenda internacional y situando las prioridades de sus sociedades.

En este sentido, ha defendido que los países iberoamericanos pueden ser "actores" y no "espectadores" ante los desafíos actuales y ha reivindicado los espacios de encuentro y aprendizaje entre los distintos países.