Interior detecta mensajes yihadistas instando a atentar contra policías y manifestantes en las protestas ciudadanas

1128048.1.260.149.20261023174419 Archivo - Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska - GUSTAVO VALIENTE HERRERO - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha detectado mensajes en una página web vinculada al terrorismo yihadista de Estado Islámico (Daesh) llamando a atentar contra policías y manifestantes aprovechando el contexto de las protestas masivas que se vienen desarrollando en varios países europeos, entre ellos España.

El mensaje propone aprovechar las concentraciones y los enfrentamientos callejeros para perpetrar ataques con explosivos, cuchillos o atropellos con vehículos, según la alerta informativa de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), dependiente del Ministerio del Interior.

Desde este Ministerio han recordado que realizan una labor "permanente" de monitorización de redes sociales en el ámbito de la lucha contra el yihadismo, contando con la participación de la propia OCC, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Fruto de ese trabajo y de la investigación continua, en 2026 Policía Nacional y Guardia Civil han llevado a cabo 47 operaciones en 23 provincias que han culminado con 86 detenciones.

Interior también ha recordado que desde el 17 de octubre de 2023, España mantiene el nivel de alerta terrorista en 4 reforzado, una decisión que adoptó tras la escalada de tensión en Oriente Próximo por los atentados yihadistas de Hamás y la posterior respuesta bélica de Israel.