Irene Montero pide que no quede "en la impunidad" la reunión de Abascal con Netanyahu

Reclama al Gobierno que la prioridad diplomática de España sea "parar el genocidio", no "hacer que no se moleste" Israel MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha pedido que no quede "en la impunidad" la reunión del martes del presidente de Vox, Santiago Abascal, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alegando que no puede quedar sin castigo "darle apoyo a un genocida".

"Es una fotografía de la crueldad. Abascal va a darle apoyo a un genocida y yo creo que eso en nuestro país no debería quedar en la impunidad, dar apoyo al máximo responsable de un genocidio no puede quedar en la impunidad", ha manifestado la dirigente de la formación morada en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Las declaraciones de Montero tienen lugar después de que el martes Abascal y Netanyahu mantuviesen una reunión de más de una hora en Jerusalén en la que el líder de Vox elogió la "firmeza" de Israel criticando al mismo tiempo el reconocimiento de Palestina por parte de España.

Con todo, la candidata de Podemos al Parlamento Europeo ha recalcado que "no es la foto con Abascal" lo que permite al mandatario israelí "asesinar, masacrar a todo un pueblo", sino que es el "apoyo militar, económico, político, diplomático y mediático" que recibe de Europa y de Estados Unidos.

"España no puede asumir ser cómplice y responsable de ese genocidio y tiene que aislar a Netanyahu y romper las relaciones diplomáticas y comerciales", ha vuelto a decir para después recordar al Gobierno que "la prioridad diplomática de España tiene que ser parar el genocidio y no puede ser pedirle perdón a un Estado genocida".

Montero lo ha dicho tras conocer que Sánchez y Albares plantearán este miércoles el reconocimiento de Israel a los ministros árabes que se encuentran de visita en Madrid. En su opinión, el Ejecutivo está tratando de que Israel "no se moleste" por el reconocimiento de Palestina como Estado, y que su prioridad debería ser en cambio que se deje de "masacrar a un pueblo que está quemando vivos a niños y a niñas, dejando al pueblo palestino en la Franja de Gaza sin comida, sin energía y sin ayuda humanitaria".