Iturgaiz insiste en pedir en pedir "un relato veraz" y no uno "adulterado" que "busca equilibrio entre víctimas"

Lamenta el "blanqueo súbito de Sánchez y el PSOE hacia Bildu, una infamia para víctimas y demócratas"

BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha insistido en pedir "un relato veraz" y no uno "adulterado" que "busca equilibrio entre víctimas". Además, ha lamentado el "blanqueo súbito" de Sánchez y el PSOE "hacia Bildu, una infamia para víctimas y demócratas"

Iturgaiz ha recogido este lunes en Madrid el Premio a la convivencia que le ha otorgado este año la Fundación Miguel Ángel Blanco coincidiendo con el 25 aniversario del asesinato del secuestro y asesinato del edil de Ermua a manos de ETA, en julio de 1997.

Las otras distinciones serán recogidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, y la organización juvenil 'S'ha Acabat!'.

Durante su intervención para agradecer el galardón, el líder de los populares vascos ha instado a la "confección y redacción de un relato veraz que hoy dista lejos de ser una realidad" y que "se resume en que unos vascos eligieron ser asesinos mientras que otros vascos, como muchos otros españoles, nunca quisieron ser víctimas". "En definitiva, que unos son culpables y otros inocentes", ha puntualizado.

Es su opinión, se trata de "algo que en el País Vasco no resulta fácil de expresar", por lo que ha animado a "seguir peleando por un relato veraz" y ha pedido "rechazar relatos adulterados que buscan equilibrios entre víctimas y verdugos".

Iturgaiz, que ha recogido el premio "en nombre de toda la familia popular vasca que mantiene vivo el recuerdo de quienes dieron la vida por la libertad", ha destacado "los puntos en común" que comparte el PP de Euskadi mantiene con el resto de premiados.

"S'ha Acabat! lucha contra la imposición del catalán, nosotros lo hacemos contra la imposición del euskera; Carmen Iglesias se compromete con una historia veraz, nosotros combatimos las recreaciones y manipulaciones de la historia que alienta el nacionalismo para inventarse un País Vasco independiente de España que jamás ha existido", ha explicado.

En cuanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz

Ayuso, ha afirmado que "reivindica la libertad" al igual que los populares vascos al "rebelarse contra el nacionalismo obligatorio".

También ha lamentado el desconocimiento, "por una mayoría de la juventud", de "quién fue y qué le pasó a Miguel Ángel Blanco". "Se ha

pretendido pasar página tan rápido, hacer como que esto no hubiera ocurrido, que hoy ya no se distingue bien a las víctimas de quienes las mataron", ha lamentado.

BILDU

Según el presidente del PP vasco, estos se produce "hasta el punto de que quienes aplaudieron ayer y no condenan hoy el crimen de Miguel Ángel Blanco, son socio prioritario del Gobierno de España". "Hoy Bildu está dirigido por etarras confesos como David Plá o Elena Beloki, lo que convierte el blanqueo súbito al que el gobierno de Sánchez, el gobierno del PSOE, está sometiendo a Bildu, en una infamia aún mayor", ha añadido.

Carlos Iturgaiz ha concluido advirtiendo de que "si bien este

año todo el mundo se ha acordado del aniversario de Miguel Ángel Blanco", en 2023 "muchos de los que este año se han apuntado deprisa y corriendo no estarán".

"Sin embargo, nosotros le recordaremos en su 26 aniversario, en su 27... Nosotros no desistimos y no vamos a dejar en el olvido la memoria de Miguel Ángel como no dejamos en el olvido a todas y cada una de las víctimas del terrorismo porque por mucho que hagamos, siempre, siempre, los españoles estaremos en deuda con ellas, ha concluido.