IU pide no estar de "brazos cruzados" ante el avance de la derecha y reforzar el Gobierno asumiendo sus contradicciones

Reclama avanzar en los PGE para atar la mayoría en el Congreso, ante la alianza de PP, PNV y Junts contra el tributo a las energéticas

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado que la izquierda no puede resignarse ni caer en una "política de brazos cruzados" ante el avance de la derecha. Por ello, ha trazado que es clave reforzar el Gobierno de coalición asumiendo las "contradicciones".

De esta forma, Maíllo receta volcarse en el "avance legislativo", sobre todo en Presupuestos Generales del Estado y fiscalidad, para que la derecha no "se salga con la suya" en la disputa por articular mayorías en el Congreso, después de la alianza de PNV y Junts con el PP para eliminar la base legal del impuesto a las energéticas.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el seno de la Coordinadora Federal de IU, el máximo órgano de dirección de la formación, celebrada este sábado de forma telemática, de cara a analizar las claves políticas de 2024.

Maíllo ha proclamado que IU "no se resigna a que PP y Vox, la derecha y ultraderecha, deban llegar al Gobierno" y alerta que la inacción en el ala progresista es una "irresponsabilidad histórica.

"Nuestro compromiso, lo debe saber la gente progresista, es sostener a un Gobierno con todas las contradicciones que se erige en una pieza clave frente a la hegemonía autoritaria y reaccionaria que asola en Europa a la mayoría de sus países", ha disertado.

NO SE EXIMIR DE IMPUESTO A LAS ENERGÉTICAS Y SUBIR EL DEL DIÉSEL

El líder de IU ha comentado que en el Congreso se ha visto como los grupos parlamentarios han mostrado que su "patria" son los intereses de las grandes corporaciones y son capaces de actuar juntos en el Congreso, como el respaldo a la enmienda del PP contra el impuesto a las energéticas que prosperó el pasado jueves en el Congreso.

Por ello, ha señalado, no se debe renunciar a la continuidad de ese tributo a las grandes compañías eléctricas (que aporta 1.200 millones de euros a las arcas públicas ) y poner todos los esfuerzos en aprobar nuevos Presupuestos, que expandan derechos sociales aprovechando las estimaciones de crecimiento económico favorable para España.

ESTÁN EN EL GOBIERNO A LAS "DURAS Y LAS MADURAS"

En esta línea, ha alertado al Gobierno que no puede caer en la "gravísima contradicción" de que se exima de pagar impuestos a las energéticas, que son las que más contaminan, y se concentre el esfuerzo fiscal en la subida al tributo al diésel en las clases trabajadoras.

"Supondría una contradicción de clase que daría pábulo a quienes pueden combatir con medidas injustas las políticas del gobierno", ha advertido Maíllo quien también ha dejado claro el rechazo de IU a la nueva licitación al alza para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios adscritos a Muface, promovida por el ala socialista.

Por tanto, se posicionan en contra y asumen que están en el Gobierno no solo "para las maduras sino también para las duras". "Eso no va a ser incompatible para posicionarnos cuando no nos gusten determinadas medidas", ha insistido.

CELEBRA EL ACUERDO PARA LA REDUCCIÓN DE JORNADA

A su vez, el coordinador de IU ha llamado a erradicar los altos costes de la vivienda en España y ha subrayado que es imposible hacerlo si no se pone un tope máximo a los precios del alquiler.

Mientras, ha celebrado el acuerdo suscrito por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos CCOO y UGT para la reducción de jornada a las 37,5 horas sin merma salarial con vistas a 2025 pese a la "oposición" de la CEOE. Y es que se trata de una medida de "justicia social" que cambia el paradigma productivo con el objetivo de erradicar precariedad.

También ha marcado como prioridad avanzar en adelantar la edad de votación a los 16 años y ha celebrado que se mantengan las ayudas del transporte público seis meses mas.

En otro orden de cosas, ha calificado de "insostenible" que continúe el Gobierno valenciano dirigido por el 'popular' Carlos Mazón pese a su falta de diligencia ante la dana.

HAY UN DÉFICIT EN MEDIDAS DE IGUALDAD

Además y en clave social, ha criticado que a día de hoy haya 24 centros hay activos de crisis para víctimas de violencia sexual de los 52 que debían estar abiertos a final de año.

"Ya conocemos la medida del Ministerio de Igualdad de aplazar y prorrogar seis meses, pero es indudable que estamos ante un déficit en la atención de políticas de igualdad", ha recriminado Maíllo.

Respecto al caso Gisèle Pelicot, el líder de IU ha demandado no solo la necesidad de reforzar las leyes de igualdad sino erradicar la "masculinidad tóxica y envenenada" para terminar con la violencia de género.

Finalmente, Maíllo ha destacado que el año que viene seguirán impulsando por toda España el proceso 'Convocatoria por la democracia', con el objetivo de reconectar con la militancia progresista no partidista y defender los valores democráticos ante el "avance del discurso de odio", un "veneno" para la sociedad.