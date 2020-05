Jaume Asens acusa a Torra de "instrumentalizar los muertos como PP y Vox": "Es un tiro al pie del soberanismo"

Cree que hay que aparcar la cuestión territorial hasta que se supere la pandemia, pero avisa: "Se equivoca quien piense que va a desaparecer"

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Común, Jaume Asens, ha acusado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de estar "instrumentalizando" las muertes por coronavirus, "como hace el PP o Vox", y "politizando ese dolor" para avanzar en sus objetivos políticos, y ha avisado de que esta estrategia es peligrosa y, además, "un tiro al pie del propio movimiento soberanista".

"En las situaciones de crisis como las que estamos viviendo siempre hay quien quiere canalizar el dolor ajeno y el malestar a otras luchas a las de la propia superación de la crisis", ha lamentado en una entrevista concedida a Europa Press el dirigente del Unidas Podemos, que fue cabeza de lista de En Comú en las elecciones generales.

Asens se ha mostrado muy crítico con la gestión que está realizando el Gobierno catalán que preside Torra de la crisis sanitaria, y ha avisado de que cuando plantea "que España es sinónimo de paro y muerte, y Cataluña, de futuro y de vida", está haciendo "algo muy peligroso", al conectar "un malestar territorial" que tiene, a su juicio, "unas bases objetivas", con "un malestar por una pandemia".

"Agitar ahora ese debate lo que hace es generar muchos anticuerpos en una parte de la ciudadanía y eso no sirve para ampliar las bases propias del movimiento soberanista, creo que es un tiro al pie del propio movimiento soberanista", ha avisado.

Así, ha ahondado en que "es un flaco favor a la propia lucha del movimiento soberanista", porque "refuerza la percepción que tiene alguna gente o el resto del estado de que hay elementos de ese movimiento que son claramente insolidarios". De hecho, ha señalado que "hay voces de ese movimiento que han sido muy críticos con esa instrumentalización del dolor y la muerte ajena".

En este sentido, ha comparado la estrategia adoptada por Torra y su equipo con la que están teniendo los países del norte de Europa como Holanda o Alemania, de "cerrarse en su egoísmo". "Creen que haciendo cortafuegos nacionales van a poder impedir la expansión de la crisis y de la pandemia", ha cuestionado.

"Creo que hay ciertos relatos del independentismo en Cataluña que están conectando con esos relatos que también están haciendo las derechas de esos países del norte", ha señalado Asens, quien también ha comparado ese comportamiento con el que tienen, a su juicio, el PP y Vox, de "instrumentalizar a los muertos". "No se puede politizar ese dolor ajeno para conseguir avanzar en tus objetivos políticos", ha enfatizado.

"CONTRADICCIONES" DE LA GENERALITAT

El parlamentario catalán ha afirmado que ahora, en plena crisis sanitaria, no es momento todavía de que las distintas administraciones, incluida la de la Generalitat, rindan cuentas por su gestión. No obstante, sí ha avanzado que cuando llegue ese momento, el Gobierno catalán tendrá que explicar las "contradicciones" en las que está incurriendo, "que llaman la atención".

"Uno de los problemas es que cuando se sobreactúa tanto como hace Torra o hace el PP, y se polemiza con cada decisión que se toma, se convierte en un campo de batalla, y eso genera desasosiego en la ciudadanía", ha criticado. "A veces parece que estemos en campaña. Se ha visto en Cataluña, cuando la Generalitat presenta planes como si tuviera las competencias para poderlos aplicar. Eso es enviar un mensaje contradictorio a la ciudadanía", ha remarcado.

Aunque Asens ha afirmado que "se agradecen las propuestas", ha lamentado que "el problema es cuando éstas de convierten en una batalla constante", con un intento constante de la Generalitat de "contraprogramar" al Gobierno central, "para afianzar esa idea de que una Cataluña independiente lo haría mejor".

Así, ha afirmado que "la gente no se merece esos mensajes contradictorios, esa sobreexposición mediática", y ha alertado de que "eso aumenta la desconfianza en política y es baja política". "Ahora es un momento de hacer política de altura de verdad", ha reclamado.

"Cuando llegue el momento deberemos analizar las contradicciones en la administración que pedía confinamiento absoluto mientras era incapaz de suspender las obras públicas, a diferencia de los ayuntamientos, como el de Barcelona. O una administración que todo el rato está diciendo que el Gobierno del estado llega tarde, y cuando aquí se habían producido los primeros contagios y muertos todavía hablaban de que era un gripe, que no hacía falta llevar mascarillas, o cerrar colegios", ha asegurado.

"O de un gobierno que propone que haya una renta básica universal, pero que haya exención de impuestos, que está pidiendo hacer de Corbyn y Tatcher al mismo tiempo. Es propio de un gobierno que no tiene que asumir las responsabilidades de la gestión de la pandemia", ha apostillado.

Por otra parte, preguntado sobre cuándo cree que será conveniente retomar el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat sobre la cuestión territorial, Asens ha afirmado que "es evidente" que ahora no se puede "abordar esa cuestión", pero que cuando se salga de la fase de desescalada y se empiece a reactivar la economía, habrá que volver a "sentarse".

"Se equivoca quien piense que la cuestión territorial no va a volver a aparecer. España llega a esta crisis con muchos problemas por resolver, también de carácter territorial, no sólo de Cataluña sino de otros territorios", ha asegurado, para insistir, no obstante, en que será un debate que habrá que abordar más adelante, porque ahora toca "aparcar las discrepancias".

Eso sí, ha señalado que la superación de la crisis económica del coronavirus "tendrá una derivada territorial" y que, por tanto, "habrá más razones que nunca" para incorporarlo a esa mesa de diálogo.