Jaume Asens (Unidas Podemos) defiende la 'tasa Covid' a las grandes fortunas: "Ya se está discutiendo en el Gobierno"

Propone la creación de un 'Fondo Covid' para las Comunidades Autónomas: "Hay que ayudarlas a pagar la factura sanitaria"

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-Galicia En Común, Jaume Asens, ha defendido la necesidad de "modernizar" el sistema fiscal para hacer frente a la crisis económica y social del coronavirus, con la creación nuevas figuras tributarias como un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. De hecho, ha asegurado que "ya se está discutiendo en el Gobierno" la posibilidad de implementar una tasa de estas características de forma temporal para sufragar las medidas contra la pandemia --la conocida como 'tasa Covid'--.

En una entrevista concedida a Europa Press, el dirigente de Unidas Podemos y líder de En Comú ha asegurado que esta será además una de las cuestiones que Unidas Podemos va a plantear en la nueva Comisión para la Reconstrucción de España tras el Coronavirus que se va a crear en el Congreso, un órgano que, a su juicio, "va a tener mucha importancia", precisamente "porque se va trasladar parte del debate que se está haciendo en el Gobierno.

"La 'tasa Covid' es una de las medidas que evidentemente debe discutirse en el seno de esta Comisión. Ya se está discutiendo en el Gobierno, pero debería discutirse también ahora en esta comisión", ha asegurado en concreto al ser preguntado sobre esa medida.

Según Asens, que formará parte de este órgano, la mejora del sistema fiscal debe ser uno de los ejes de trabajo de ese órgano, con el objetivo de equipararlo al de otros países europeos y "ponerlo al servicio de la superación de la crisis", con la "revisión" de impuestos que ya existen, "como el de Sociedades", y con la creación de nuevas figuras tributarias.

"Deberán crearse nuevas figuras tributarias que pongan el acento en las transacciones financieras, o impuestos de la riqueza, de la solidaridad para que las grandes fortunas y los bancos puedan contribuir en relación a su capacidad económica a fortalecer este escudo social que estamos construyendo. También hace falta una fiscalidad verde: quien más contamina tiene que pagar más, responsabilizarse más", ha explicado.

Además, ha defendido la necesidad de buscar una unión fiscal a nivel europeo, "con unos mínimos tributarios que sean compartidos", para que este sistema "más justo y más equitativo" que proponen sea eficaz, y no haya fuga de capitales "a los paraísos fiscales como el que representa holanda".

COMUNIDADES "INFRADOTADAS", COMO CATALUÑA

Otra de las cuestiones que Unidas Podemos va a plantear en la Comisión de Reconstrucción será la necesidad de dar más "protagonismo" y "recursos" a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, aplicando más "el principio de subsidiariedad y de descentralización, para que entre otras cosas puedan afrontar el proceso de desescalada.

"Ahora mismo hay Comunidades que están infradotadas y que no tienen suficientes recursos para superar la nueva etapa. El caso de Cataluña es evidente", ha asegurado, tras señalar que "las Comunidades son las que están haciendo el mayor esfuerzo" porque "son las que tienen competencias en Sanidad" y, por ello, "hay que ayudarlas a pagar la factura sanitaria que ha generado la crisis".

Por ello, van a proponer la relajación de los objetivos de déficit, la necesidad de reformar a medio plazo el modelo de financiación, y la creación de "un fondo común", denominado "Fondo Covid" para financiar a las Comunidades Autónomas y garantizarles liquidez.

"Yo creo que tiene que ser un fondo suplementario que esté a la altura del esfuerzo que están haciendo las Comunidades Autónomas con sus propios recursos ahora para financiar los sistemas sanitarios bajo su competencia", ha reclamado. "Necesitamos un plan complementario que no deje caer a las Comunidades que están más afectadas por la crisis económica", ha enfatizado.

En esta comisión también será fundamental, según Asens, sellar un "compromiso firme de todas la formaciones para que no haya nunca más recortes en sectores esenciales del Estado del Bienestar como es la Sanidad".

PLAN DE "TURISMO SEGURO" PARA ESTE VERANO

Asimismo, plantearán la necesidad de "superar la excesiva dependencia de sectores frágiles como el turismo y la hostelería", reordenando esos sectores. En concreto, propondrán reorientar el turismo al mercado interior. "Hace falta un plan de impulso del verano 2020 con ofertas de turismo seguro. Tiene que impulsarse planes específicos para que pueda salir a flote ese sector", ha defendido.

"La recuperación no puede pensarse como un simple paquete de estímulos, debe ser una inyección de adrenalina a la economía que ha dejado de latir", ha reivindicado, para añadir que "es evidente que en esas condiciones la situación no se soluciona con medidas de confianza en los mercados ni con incentivos privados para que se reactive la inversión y ajustes del cinturón", sino con un crecimiento económico "que se base en el déficit fiscal puro". "Lo que nos devolverá el crecimiento será el déficit fiscal, puro y duro", ha recalcado.

En todo caso, más allá de los trabajos de la Comisión, el presidente del grupo confederal ha destacado la importancia de que además se puedan aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Si antes había razones de peso para no prorrogar unos Presupuestos de austeridad del PP, ahora esas razones son más evidentes", ha avisado.

"En una situación de pandemia, necesitamos unos Presupuestos ambiciosos, expansivos, que estén a la altura de la construcción de ese escudo social que se tiene que levantar", ha afirmado, al tiempo que se ha mostrado "convencido" de que "la mayoría parlamentaria que dio la investidura va a permitir que pueda funcionar este Gobierno con esos Presupuestos".

A este respecto, ha asegurado que cree que la mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez "no está en riesgo", porque aunque ERC ha querido dar, a su juicio, "un toque de atención", se va a comportar "de forma responsable". "Sabe que la alternativa es mucho peor", ha apostillado.

"SERÁ MUY DIFÍCIL LLEGAR A ACUERDOS CON EL PP"

De hecho, Asens ha asegurado que teniendo en cuenta el comportamiento "irresponsable" que, a su juicio, está teniendo el PP durante la pandemia, hay que apostar por "reforzar la mayoría parlamentaria de la investidura" y "entenderse con el PNV y con ERC". "Con todo el mundo pero sobre todo con ellos porque esa es la mayoría del parlamento, y si los puentes con el PP se dinamitan cada día por parte de sus dirigentes hay que asumir esa realidad", ha afirmado.

"Tenemos que ser sinceros. Con un PP como el que vemos en el Congreso, que descalifica, que manipula, que vive de la expansión de bulos, va a ser muy difícil llegar a acuerdos", ha lamentado. "Será muy difícil llegar a acuerdos con ellos que no pasen por cuestiones que son muy elementales y muy esenciales, en los que no pueden excluirse, como el blindaje de la sanidad pública, que no son inasumibles", ha ahondado.

En concreto, Asens ha criticado el papel que está teniendo el líder del PP, Pablo Casado, por no estar "ejerciendo con responsabilidad su papel de oposición", independientemente de que el Gobierno pueda cometer "errores", como es normal, a su parecer, en una crisis en la que debe "tomar tantas decisiones con tan poco tiempo e información".

"Cuando la oposición pone zancadillas al Gobierno en un momento así, en verdad está poniendo en riesgo y pudiendo borrar de un plumazo todo el esfuerzo colectivo y personal que está haciendo el conjunto de la ciudadanía", ha alertado.