La JEC abre proceso sancionador al PSOE-M y Reyes Maroto por apoyar a Illa en plena jornada de reflexión

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central ha acordado abrir un expediente sancionador tanto al PSOE de Madrid como a la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de la capital, la exministra Reyes Maroto, por haber apoyado en redes sociales al candidato del PSC, Salvador Illa, en la jornada de reflexión de las elecciones al Parlament de Cataluña, lo que está expresamente prohibido en la Ley Electoral.

Así consta en dos resoluciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, relativas ambas a mensajes puestos por las cuentas en la red social 'X' de Maroto y el PSOE-M. Se trata de mensajes con la silueta de Salvador Illa y el mensaje de "Salvador" que tanto el PSOE de Madrid como Reyes Maroto difundieron cuando ya había acabado la campaña electoral de las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, concretamente en la jornada de reflexión.

El PSOE de Madrid había señalado que retiró la publicación y que, además, no concurrió a esas elecciones y que su publicación, además de no llamar al voto, no concurría en contradicción con el artículo 53 de la LOREG. A su juicio, los mensajes eran un "gesto de cariño, afecto y convicción personal".

DE 300 A 3.000 EUROS

En ambos casos, la Fiscalía abogó por archivar el tema, pero la Junta Electoral Central entiende que es propaganda prohibida expresamente por la legislación, dado que se hace justo en la jornada de reflexión.

En el caso del PSOE de Madrid, que fue denunciado por Vox, se señala en la resolución que los hechos podrían constituir una infracción electoral con multa de 300 a 3.000 euros.

En cuanto a la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, que fue denunciada por el PP, la JEC también entendió que la imagen de la silueta, al haber sido utilizada en la campaña electoral podría constituir un acto de propaganda en un día prohibido.

Los expedientes los instruirán dos magistrados del Supremo que forman parte de la JEC, órgano mixto compuesto por jueces del Alto Tribunal elegidos por sorteo y por juristas propuestos por el Congreso.