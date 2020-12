El juez archiva la causa contra el magnate ruso Mikhail Fridman por la quiebra del Grupo ZED

Dice que no se ha podido demostrar su participación y que no hay motivos para acusarle de ser autor, cómplice o encubridor

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación sobre la quiebra de la empresa española Zed WorldWide con respecto al multimillonario ruso Mikhail Fridman, que la adquirió por 20 millones de euros.

Así lo ha acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que afirma que en la instrucción practicada no se ha podido demostrar "la participación ni directa ni indirecta en cuestiones relativas al Grupo Zed por parte de Mikhail Fridman". La decisión acordada por el juez es contraria a lo que interesaba el Ministerio Fiscal.

"No existe indicio alguno tras las diligencias practicadas ni de la posición de dominio del hecho, ni de funciones concretas de supervisión y control de los hechos investigados, ni de conocimiento de los mismos", explica el juez instructor en su resolución.

Por ello, considera que mantener imputado al empresario ruso sería "contrario" al principio de culpabilidad y de la presunción de inocencia, ya que no "existen motivos suficientes para acusar a este investigado como autor, cómplice o encubridor".

El juez García Castellón acordó la imputación de Fridman en agosto de 2019 a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al entender que era la persona que controló toda una serie de "maniobras" para llevar a la "asfixia económica" a la tecnológica española y poder adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.

EL INFORME DE PWC

En el auto, el magistrado se apoya además en la declaración de julio de 2020 de Edwin Harland, socio responsable de PWC que llevó a cabo la auditoria de ZED entre abril de 2013 y noviembrede 2014, y apunta que éste señaló que "no encontró evidencia alguna que relacionara a Fridman con las sociedades investigadas,ni atribuyó ningún tipo de responsabilidad, constando en lacausa los informes y cartas de PWC".

Indica el juez además que no considera necesario "ni útil ni pertinente" interesar más "papeles de trabajo que nada van a aportar" a la causa teniendo en cuenta la extensa documental obrante, y recuerda que la documental aportada por la defensa de Fridman, los abogados Jesús Santos y Víctor Mercedes del bufete Baker McKenzie, acredita "la inexistencia de un control ni directo ni indirecto ni sobre las sociedades, ni mucho menos sobre la operativa investigada".

Cabe recordar que en agosto de 2019, el magistrado acordó la imputación de Fridman al entender que lideraba presuntamente una operación financiera que llevó a la quiebra a la empresa española Zed WorlWide. Adoptó esa decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitase en un escrito en el que consideraba al magnate ruso como la persona que controló toda una serie de "maniobras" para llevar a la "asfixia económica" a la tecnológica española y poder adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.

Hasta su archivo, Fridman era investigado por presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, administración fraudulenta, insolvencia punible y corrupción en los negocios.

VIMPELCOM Y LA TESIS DE FISCALÍA

La auditoría de PWC al Grupo Zed llegó después de que Vimpelcom, propiedad de Fridman, solicitará una investigación sobre la gestión de unas de las sociedades de la tecnológica ante el "riesgo de una apropiación indebida de activos".

En noviembre de 2017, unos meses después de explotar la operación Hanta por la que fue detenido Pérez Dolset, Fridman remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se desmarcaba de cualquier responsabilidad en las decisiones empresariales que pudieron haber derivado en la insolvencia de Zed Worldwide.

Pero un informe policial obrante en el sumario y al que tuvo acceso Europa Press puso en duda esa versión sosteniendo, con un análisis pormenorizado del funcionamiento de las empresas así como con mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de distintos implicados, que Fridman ostentaba "el poder fáctico y directo" sobre los directivos y las decisiones que adoptaron causando un perjuicio patrimonial al accionariado español de Zed.

Así, del análisis de toda la información conseguida a lo largo de esta instrucción, el fiscal consideró que el inversor ruso lideró "una práctica que se conoce en el entorno criminal ruso como 'raider' (asalto o ataque) o absorción ilegal de empresas, por lo que pidió su investigación.

Ahora el juez apunta que los mensajes obrantes en las actuaciones e incluso de las referencias a Fridman en las declaraciones "no implica al investigado en las operaciones investigadas, más allá dereferencias de terceros, en las que ninguna intervencióndirecta tiene el investigado". "No se puede sostener una imputaciónpor referencias que hagan terceras personas si no hay pruebaalguna que lo sustente", dice, para añadir que además no gozan de ningún soporte documental.

En su auto, el juez tampoco cree necesario atender la petición de Fiscalía de que delcarara el responsable de desarrollo de negocio de Vimpelcom, Philip Yalovega, y explica que a pesar de los intentos de que se realice, ha sido imposible su práctica.