El juez de Madrid que abrió investigación contra Begoña Gómez da traslado a la Fiscalía de la denuncia de Manos Limpias

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez durante la presentación del libro ‘Tierra firme’, en el Círculo de Bellas Artes, a 11 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de Madrid que abrió diligencias de investigación contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha dado traslado a la Fiscalía de la denuncia de Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes fiscales han informado a Europa Press de que ayer miércoles por la tarde el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, se dirigió al Ministerio Público para hacerle llegar la denuncia que dio origen a las diligencias de investigación que permanecen bajo secreto.

Según han precisado dichas fuentes, es la primera vez que el instructor se comunica con la Fiscalía, toda vez que abrió las diligencias sin haber solicitado previo informe al Ministerio Público.

Aunque fue ayer miércoles cuando trascendió que el juez había acordado abrir diligencias, la decisión fue adoptada el pasado 16 de abril. Según ha publicado 'El Confidencial', entre las primeras diligencias ordenadas está la citación de varios testigos.

DENUNCIA DEL 9 DE ABRIL

La denuncia de Manos Limpias, a la que tuvo acceso Europa Press, fue registrada por su presidente Miguel Bernad el pasado 9 de abril y en ella sostenía que Begoña Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

Desde el sindicato aseguran que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostienen, y añaden que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

Por otro lado, apunta que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía".

A esto suma que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

Además, Manos Limpias sostenía que las cartas de recomendación y avales de la denunciada "dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad".

El sindicato solicita en su denuncia que se cite a declarar tanto a Begoña Gómez como a los responsables de los medios de comunicación que publicaron noticias al respecto. También pide que se aporten las cartas de recomendación y los expedientes de los contratos adjudicados a Carlos Barrabés.

BASADA EN NOTICIAS

Este jueves, Manos Limpias ha emitido un comunicado en el que asegura que basó su denuncia en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no sean ciertas "serán quienes la publicaron quienes deberán asumir la falsedad".

Apunta que debe ser ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas "son ciertas o no" y, en caso de que no lo sean, "serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad". "Pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir", matiza.