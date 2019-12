El juez mantiene en la cárcel al quinto CDR cuyo auto de prisión había sido anulado

Publicado 13/12/2019 15:15:59 CET

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido este viernes mantener en la cárcel a Germinal Tomás Abueso, uno de los cinco miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos por terrorismo a quienes la Sala anuló el auto que les envió a prisión por entender que se había dictado sin las suficientes garantías.

Tras repetir la 'vistilla' de prisión y escuchar a la Fiscalía, la acusación popular y la defensa de Tomás Abueso, el juez ha acordado que se mantenga en prisión "atendiendo a la gravedad de la pena" que afronta porque se le investiga por presuntos delitos de terrorismo, a "su pertenencia a la organización" objeto de las pesquisas, a "la posibilidad de destruir pruebas" y a la necesidad de "evitar su actuación delictiva".

"En definitiva, reiteración delictiva y sustracción de la acción de la justicia ante penas tan elevadas como las que se enfrenta", dice el instructor, para quien el arraigo del investigado que alegó su defensa "carece de una entidad relevante" como para adoptar medidas menos gravosas que la prisión provisional, dado que "concurren los elementos incriminatorios" para adoptarla.

Para el juez, "queda indiciariamente acreditada la intervención material y directa del investigado en actos que apuntan a la fabricación de explosivos, habiendo sido detectado en lugares donde se han hallado vestigios de dicha fabricación, habiendo sido reconocido como elemento integrado en el grupo que se dedicaba a adquirir los componentes necesarios para ello", como dos morteros en los que se recogieron restos de elaboración de Termina y las notas y documentación que se le intervinieron y que apuntaba a "posibles objetivos".

Asimismo, rechaza la alegación de la defensa, según la cual no hay terrorismo y al no haberlo, la Audiencia Nacional no es competente para investigar. García Castellón contesta que no descartarse un delito de terrorismo sólo porque no conste de manera fehaciente, un clima de temor social a las acciones de una banda o grupo organizado que tenga atribuido de manera inequívoca el carácter de terrorista.

Según explica, en este caso concreto "se ha constatado la existencia de una organización criminal que perseguiría varios de los fines" que el Código Penal tipifica como terroristas, aunque no tenga "una estructura vertical, claramente jerarquizada ni revestida de una organización al uso, sino respondiendo a la coexistencia de grupos o células relativamente autónomas o 'durmientes' que tienen en común un declarado fin político y la aplicación para su consecución de medios criminales, en suma, una organización de carácter terrorista".

CABE RECURSO

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha repetido la 'vistilla' de prisión, después de la Sección Segunda le instara a ello tras estimar los recursos de apelación del investigado contra la resolución del pasado 26 de septiembre por el que acordó su ingreso en prisión provisional. La Sala considera que en aquel momento no se le dio acceso a "aquellos materiales de la investigación con los cuales, sin perjuicio del secreto sumarial, pudiera estar en condiciones de rebatir los argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal".

Al haberse repetido las vistas de prisión, Tomás Abueso podrá de nuevo recurrir en apelación ante la Sala de lo Penal, que ahora sí se pronunciará sobre los motivos que han llevado al juez García Castellón a acordar la medida de prisión.

Así lo hicieron cuatro de los CDR que ha pasado por las mismas circunstancias que él y recurrieron los nuevos autos de prisión. Precisamente, la Fiscalía informó este jueves a favor de que tres de ellos, Eduard Garzón, Xavier Buigas y Guillem Xavier Duch -que a diferencia de Tomás Abueso, no formaban parte de ese "núcleo productor", según la Guardia Civil--, salgan en libertad con una fianza de 9.000 euros en cada caso.