El juez procesa a cuatro exdirigentes de ETA por el atentado de Santa Pola de 2002 en el que murieron dos personas

Archivo - Juan Antonio Olarra Guridi, miembro de ETA en la Audiencia Nacional - POOL - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha procesado a los exdirigentes de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', a Juan Antonio Olarra Guridi, a Félix Ignacio Esparza y a Ainhoa Múgica por el atentado terrorista de la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) de 2002, en el que fueron asesinadas dos personas y hubo decenas de heridos.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, Piña procesa a estos cuatro exmiembros de la banda terrorista como presuntos autores de delitos de asesinato terrorista, lesiones terroristas y daños terroristas derivados del atentado, que tuvo lugar el 4 de agosto de 2002. Estos cuatro exdirigentes se suman a Mikel Albisu y Ramón Sagarzazu, que ya fueron procesados en agosto de 2024.

En la resolución, el magistrado argumenta que tras la práctica de las diligencias acordadas, "resultan reforzados los indicios racionales de criminalidad existentes" contra 'Anboto', Olarra Guridi, Esparza y Múgica.

Piña explica que Olarra Guridi y Múgica "desempeñaban la dirección de la estructura militar 'Otsagi'", encargada del "control, coordinación y abastecimiento de los comandos operativos" de la banda terrorista, mientras que Esparza "era el máximo responsable del aparato logístico" y su tarea era la "adquisición, preparación y suministro de los medios materiales empleados en los atentados".

'Anboto', por su parte, estaba al mando del "aparato de finanzas", participando "en la gestión y distribución de los recursos económicos destinados al sostenimiento de la actividad terrorista".

"Los informes policiales y de la Guardia Civil incorporados a las actuaciones atribuyen a dichas estructuras directivas la provisión de los medios materiales necesarios para la ejecución del atentado, entre ellos el vehículo sustraído utilizado como coche bomba, las placas de matrícula falsas y el material explosivo, elementos que habrían sido entregados al comando Argala ya preparados desde Francia, sin que los autores materiales dispusieran de infraestructura propia para su elaboración o acondicionamiento", señala.