El juez rechaza la petición de Begoña Gómez de anonimizar datos de la causa que no sean objeto de investigación

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha rechazado la petición de su defensa de que se anonimicen los datos obrantes en la causa y que no sean objeto de investigación alegando que la solicitud es inconcreta y que en el estado actual de la causa no puede conocerse cuáles serán necesarios para la investigación y cuáles no.

En una providencia del magistrado Juan Carlos Peinado, a la que ha tenido acceso Europa Press, explica que la defensa de Gómez interesaba esa anonimización "respecto de los datos que no sean necesarios a efectos de investigación", pero le responde solicitud es inconcreta.

"La propia inconcreción de la solicitud, añadiendo que los datos obrantes y que hacen referencia a terceros, así como los que puedan obtenerse, pueden tener repercusión penal y ser, por tanto, necesarios a los efectos de investigación, así como la imposibilidad apriorística de determinar cuáles serán o no necesarios para la instrucción de la causa, conlleva que, en el actual estado de la misma, no sea procedente acceder a lo peticionado", resalta.

Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga a Gómez por, entre otros delitos, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, interesó el pasado diciembre que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil verificara que las cuentas bancarias que tiene localizadas a nombre de la investigada "son todas las que le constan (...) o pudieran existir alguna más".

Adoptó esta decisión después de que a principios de diciembre recibiera del Punto Neutro Judicial una lista "incompleta" con 11 cuentas bancarias en las que figura la esposa del presidente del Gobierno con un saldo total de 40,25 euros.

La defensa de Begoña Gómez advirtió entonces al juez de que la información bancaria que recibió del Punto Neutro Judicial era "absolutamente errónea", al tiempo que le instaba a proteger sus datos personales para evitar que cayeran en manos de "terceros", incluida la prensa.

LA DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE ARSYS INTERNET SLU

En otra providencia, recogida por Europa Press, el magistrado responde a la representación letrada de la empresa Arsys Internet SLU que su comparecencia como testigo ante el juzgado debe ser presencial, máxime dadas las buenas comunicaciones entre su sede y el juzgado, ubicado en Plaza de Castilla.

Esta empresa había solicitado comparecer por videoconferencia, pero Peinado considera "conveniente" la presencialidad y acuerda denegar esta petición.

Peinado ha programado para el próximo 22 de enero la testifical de los representantes de Google Spain, Indra, Telefónica, y Arsys Internet SLU para interrogarles sobre sus inversiones en el software del que sospecha que se habría apropiado la investigada.

Cita también para ese día a quienes fueran vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal.

Precisamente en la declaración del pasado 18 de diciembre de Begoña Gómez sobre es rama de la investigación descartó a preguntas de su abogado, según fuentes consultadas, que se apropiase de marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva y el software de la cátedra, que había sido financiado por empresas.