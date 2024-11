El juicio del 'caso Efial' por contratos públicos de obras en ayuntamientos de Madrid queda visto para sentencia

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio celebrado en la Audiencia Nacional por el 'caso Efial', centrado en presuntos delitos de prevaricación en la adjudicación de contratos públicos en una serie de obras pequeñas en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, ha quedado este miércoles visto para sentencia.

Fue el pasado 4 de noviembre cuando arrancó esta vista, en la que se ha juzgado a una quincena de personas, entre ellos funcionarios y exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por prevaricación continuada. Esta pieza afectaba en concreto a los ayuntamientos madrileños de Chinchón, Collado Villalba, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz.

En la sesión de este miércoles, algunos de los acusados --que se enfrentan únicamente a penas de inhabilitación-- han utilizado su turno de último palabra, como el principal acusado, el que fuera director territorial de Consultoría en Gestión Innovadora (CGI), la sucesora de la consultora Efial.

Acosta, que llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y reconoció los delitos que se le imputaban, ha agradecido al tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios su "deferencia".

Quien se ha extendido más en el uso de este derecho ha sido la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, que ha lamentado haber "pasado la pena de banquillo" en su municipio "por unos hechos que ya habían acaecido" cuando ella llegó al cargo en 2015.

"POR MIS HIJAS"

"Yo he sido investigada, imputada y acusada por regularizar un hecho que me encontré mal y que sigue estando regularizado hasta el día de hoy, como no podía ser de otra forma. Yo no se si soy una mujer fuerte, no se si soy una buena alcaldesa, pero sí se que tengo dos hijas. Una empezó este proceso en el instituto y lo ha acabado el máster. La pequeña empezó en el instituto y está acabando la carrera. Es durísimo para mí y para mis hijas este proceso", ha asegurado entre lágrimas.

Por ellas, ha continuado, es por quien tiene "la obligación moral de defender" su inocencia. "Por mis hijas, señoría, por mis hijas y por todos aquellos jóvenes que tienen que saber que cuando uno cree en su inocencia tengo la obligación moral, pero además, por supuesto, el convencimiento de que soy inocente", ha zanjado.

El que fuera alcalde de Chinchón, por su parte, ha reconocido que la vista oral ha sido "un trago muy impotante". "Creo firmemente que soy inocente. Lo único que he hecho ocho años es trabajar para mis municipios y con un partido político detrás, como expresé. Ocho años sin coger vacaciones, a no ser que las vacaciones sean irte a las tres de la tarde un viernes del ayuntamiento y volver un domingo por la noche. He dado todo lo que he podido", ha apuntado.

El exjefe del órgano de gestión tributaria del Ayuntamiento de Getafe Emilio Fernández Agüero ha reconocido que, aunque se hayan podido "cometer errores", en el pliego concreto por el que se le juzga "se hicieron la mejor de las cosas posibles". "Con toda mi ilusión, con toda mi formación, con todos mis conocimientos", ha apostillado.