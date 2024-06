Le Senne pide disculpas por romper la foto de Picornell y descarta dimitir: "Me enfadé e hice lo que no debía"

Lamenta la campaña de "acoso, insultos y amenazas" y afea al Gobierno por llevar lo ocurrido a la Fiscalía



PALMA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha pedido disculpas por su actitud en el pleno del pasado martes en el que arrancó una foto de Aurora Picronell y ha descartado dimitir. "Me enfadé e hice lo que no debía", ha dicho.

Así se ha expresado Le Senne este jueves en declaraciones a los medios al finalizar el pleno de comparecencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens. Preguntado por los medios, el presidente ha asegurado que no dimiriá, argumentando que tiene el apoyo de la Cámara, igual que cuando fue nombrado.

"No odio a ninguna víctima, ni mucho menos, nunca fue mi intención faltar al respeto a ninguna víctima", ha señalado, insistiendo en que "no quería atentar" contra la memoria de las vítimas puesto que su intención era retirar el cartel y no romperlo. "Se está sacando todo de quicio", ha lamentado.

En cuanto a los grupos de la oposición, que han abandonado el pleno y se han unido a la concentración convocada frente al Parlament para pedir la dimisión del presidente, Le Senne ha criticado que "han exagerado mucho".

Las diputadas socialistas y miembros de la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido y Pilar Costa, han expuesto también este jueves las fotos de les Roges del Molinar en sus ordenadores. No obstante, preguntado por si en este caso no rompían con la neutralidad de la Mesa, Le Senne ha dicho que "hay que tener en cuenta el punto que se está tratando" en el pleno.

"Cuando se debate sobre la ley de memoria democrática no se puede tener un cartel alusivo a la memoria histórica en un determinado sentido", ha concluido.

CAMPAÑA DE "ACOSO, INSULTOS Y AMENAZAS"

El gabinete del presidente del Parlament ha emitido un comunicado este jueves en el que ha criticado las "exageraciones y relatos incompletos" que a su juicio se han hecho de la situación. Además, ha asegurado se ha iniciado una campaña de "acoso, insultos y amenazas" contra Le Senne que "suponen un atentado" contra la democracia, la neutralidad e imparcialidad institucional y contra el Estado de Derecho.

En relación con el traslado al Ministerio Fiscal de los acontecimientos del pasado pleno por parte del Gobierno, ha criticado la "ofensiva contra las instituciones que funcionan con rigor e independencia de los intereses partidistas". "Ninguna amenaza ni chantaje del Gobierno de España va a conseguir tapar sus escándalos ni los de su presidente, Pedro Sánchez", reza el comunicado.

Con todo, el presidente del Parlament ha reiterado su "compromiso con la democracia, el orden institucional y la libertad de todos los españoles". "Seguiremos trabajando con contundencia y convicción para que los intereses de los españoles se vean representados en orden y libertad, sin presiones ni chantajes", concluye.