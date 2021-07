Mañueco: "Cuba es lo que es y no hay libertad, no hay derechos humanos y no hay democracia"

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la "libertad", la "democracia" y los "derechos humanos". "Cuba es lo que es y no hay libertad, no hay derechos humanos y no hay democracia", ha señalado.

Mañueco ha realizado estas declaraciones durante su intervención en una de las ponencias de la IX edición del curso universitario Prensa y Poder, que se celebra en la Ciudad de la Educación San Gabriel de Aranda de Duero, Burgos, entre los días 12 al 16 de julio.

En este foro, el presidente ha insistido en que "no hay dictaduras de primera ni de segunda, ni dictaduras amigas ni dictaduras enemigas". "Los dictadores son dictadores sea quien sea y como sea", ha zanjado.