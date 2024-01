Marlaska apuesta por la "autoprotección" en una nueva campaña que desaconseja enfrentarse a okupas y cortar suministros

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apostado este lunes por la "cultura de la autoprotección y de la prevención" al presentar una nueva campaña de la Policía Nacional y de Legálitas que desaconseja cortar suministros y enfrentarse a los 'okupas' en caso de que accedan ilegalmente a tu vivienda.

La campaña 'Que nadie robe tu tranquilidad' recoge diferentes situaciones como qué hacer ante una ocupación ilegal de tu vivienda. "Ante una ocupación", dice el vídeo, "ten en cuenta que no puedes cortar suministros ni impedir el acceso a la vivienda de los okupas; puedes incurrir en un delito".

El consejo termina recomendando que se mantenga el contacto con un vecino de confianza "que pueda retirar la correspondencia del buzón" y, tanto si eres testigo como víctima, acudir a la Policía Nacional.

Grande-Marlaska ha destacado este lunes la prevención "como piedra angular de un modelo de seguridad pública de éxito" y ha apostado por el fomento de una "cultura de la autoprotección" entre los ciudadanos frente a los peligros y amenazas de su entorno.

La iniciativa ofrece consejos útiles para evitar robos y estafas y centra su atención especialmente en la concienciación de colectivos vulnerables. "Queremos que conozcan los riesgos y sepan actuar frente a ellos a través del aprendizaje de unos hábitos de seguridad muy sencillos", ha subrayado Grande-Marlaska.

El ministro ha insistido en la importancia de hacer a los ciudadanos "corresponsables de su propia seguridad" mediante la prevención, como un complemento a la labor de los agentes. "La mejor cultura de la autoprotección incluye también la predisposición de todos, siempre que lo necesiten, siempre que se sientan intranquilos o inseguros, a acudir sin dudarlo a nuestras Fuerzas de Seguridad", ha dicho.

La campaña se ha dividido en cuatro grandes bloques dedicados a la protección frente a las ocupaciones ilegales, los falsos técnicos, los denominados 'hurtos amorosos' a personas mayores y los robos en viviendas mediante técnicas comunes como el 'resbalón'.

El ministro del Interior ha estado acompañado del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras; el comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro Estévez, y la jefa de la Unidad Central de Participación Ciudadana, Isabel Caballo Prieto. También han asistido el CEO de Legálitas, Luis del Pozo, y el presidente de la Fundación Legálitas, Rafael Catalá.

'Que nadie robe tu tranquilidad' es la tercera campaña conjunta que lanza Policía Nacional con la Fundación Legálitas. 'Di no al odio' (2020), centrada en la prevención de los discursos de odio que operan en el entorno digital, y 'Si no es seguro, no es comercio' (2022), dirigida a alertar sobre los fraudes en el comercio online, son las dos campañas de sensibilización lanzadas con anterioridad.