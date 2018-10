Marlaska garantiza que el Gobierno pagará la equiparación de Policía y Guardia Civil en 2019 aunque no haya Presupuestos

Publicado 10/10/2018 11:02:02 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que el Gobierno hará efectivo el acuerdo para la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas en el año de 2019, sea posible o no sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

"Si no se aprueban los Presupuestos peligra casi todo. Pero no va a peligrar la equiparación salarial. Sea como sea y con los instrumentos necesarios", ha garantizado Marlaska durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso a preguntas de diputados del PP.

El ministro del Interior ha recordado que policías y guardias civiles han visto ya hecha realidad la equiparación salarial en la nómina del mes de octubre --en la que se han incluido todos los pagos retrasados del año-- y ha reivindicado que ha sido posible gracias al "esfuerzo" del Ejecutivo socialista sobre un acuerdo que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy "dejó en alfileres".

Marlaska ha agradecido también su apoyo a los las asociaciones y sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha recordado que este compromiso supondrá una inversión de 807 millones de euros hasta el año de 2020. "Ha sido posible iniciar el pago en octubre con un trabajo record", ha reivindicado insistiendo en que el PP le dejó en herencia un acuerdo "abstracto" sin "nada claro".

Para proseguir con esta equiparación, ha reconocido que "sería más fácil" si el PP diera el visto bueno a la nueva senda de consolidación fiscal que permite la inversión de 6.000 millones de adicionales. En cualquier caso, ha exigido a los 'populares' que dejen de "meter miedo" con este asunto y ha garantizado que la equiparación se mantendrá el próximo año haya o no Presupuestos.

Ante estas palabras, los diputados del PP Mari Mar Blanco y José Alberto Martín-Toledano han exigido a Marlaska que "no se cuelgue medallas" sobre un acuerdo que "fue posible gracias al PP" y le han reprochado que haya retrasado hasta octubre un pago que, a su juicio, podría haberse hecho efectivo en el mes de julio.

"No ha existido un argumento que permita justificar el retraso en el pago de la anualidad. No valen excusas, dejen de mentir a la Policía y la Guardia Civil", ha defendido Blanco, que cree que esta situación es consecuencia de que el Gobierno "ha preferido pagar a sus socios", como "los 700 millones de euros destinados a los Mossos d'Esquadra".

ELECCIONES SI NO CUMPLE CON SUS COMPROMISOS

En este sentido, ha exigido al ministro del Interior que "cumpla" con los compromisos adquiridos y, si el Gobierno socialista no es capaz de hacerlo, convoque elecciones generales "por el bien de España y los españoles".

También el 'popular' Martín-Toledano ha pedido al ministro que "no amenace" con no pagar la equiparación si no hay Presupuestos en 2019 y ha señalado que no es necesario que salgan adelante las cuentas públicas para que puedan llevarse a cabo los pagos relativos a la equiparación. Y ha aludido a un texto del PSOE en el Senado en que "dice que si no se aprueban los Presupuestos peligra la equiparación salarial". "No sé si es desconocimiento o mala fe", ha respondido Marlaska antes de insistir en que "no va a peligrar la equiparación" en ningún caso.