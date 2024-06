Mazón critica que el PSOE esté "fuera del consenso y unidad necesaria" para la financiación de Comunitat Valenciana

VALENCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha lamentado que el PSOE está "fuera, en estos momentos, del consenso y de la unidad necesaria de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, de todos los partidos, de todas las fuerzas sociales y políticas, para defender la igualdad y la financiación justa, exactamente en el lado contrario".

Mazón ha criticado que "todo el arco parlamentario" se ha mostrado en contra de la financiación singular para Cataluña salvo el PSOE, "que cuando no da malas excusas o nos acusa a los demás, nos da la callada por respuesta".

Así lo ha expresado, después de presidir el consejo de administración de FGV, en relación a la posibilidad de que el Gobierno conceda una financiación singular para Catalunya.

El 'president' ha indicado que solicitará la convocatoria de la Plataforma per un Finançament Just, con el resto de fuerzas políticas y sociales, "conforme podamos tener alguna realidad" sobre este asunto.

El jefe del Consell ha insistido en que la financiación singular de Catalunya es "la consagración del privilegio, de la España de las dos, tres o cuatro velocidades"; "no tiene ningún sentido y desgraciadamente estamos en el modus operandi habitual del Gobierno cuando nos anuncia lo peor en la desigualdad".,

"Cuando nos negó lo de los indultos con respecto al separatismo catalán, luego tuvimos rumores, luego vino la necesidad de mantener el cargo por parte del señor Sánchez y tuvimos indultos; cuando llegó la malversación o la sedición, primero se negó, luego llegaron los rumores, luego la necesidad de mantenerse en el gobierno y tuvimos sedición y malversación; cuando llegó la amnistía primero se negó, luego llegaron los rumores, luego llegó la necesidad de seguir en el sillón y tenemos una Ley de Amnistía aprobada", ha expuesto.

De la misma manera, "ahora cuando toca la financiación singular que es la consagración de la desigualdad de los servicios sociales en España, especialmente los sanitarios, pues primero se nos negó, ahora llegan los rumores, también llega la necesidad de sillones por parte del Partido Socialista y tenemos la peor de las previsiones", ha apostillado.

En este contexto, Mazón ha reclamado que "nos aterricen esto de qué va a ir o de qué no va a ir", al tiempo que ha añadido que, cuando el PSOE "habla de financiación singular ya sabemos que de lo que está hablando es de chantaje y de privilegio, por tanto nosotros nos oponemos absoluta y rotundamente".

"TENEMOS LAS PEORES PERSPECTIVAS"

En la misma línea, en declaraciones a los medios de comunicación después de la primera mascletà de Hogueras, Mazón ha señalado que si se habla de solidaridad, que es donde él "pensaba que estaba el Partido Socialista, no caben los privilegios".

"Lo digo desde la autoridad moral y desde el esfuerzo extraordinario que me da ser el presidente de la comunidad más perjudicada; no solamente en estos momentos, sino durante demasiado tiempo. Nos vamos a oponer a ella porque va en contra no solo de la igualdad y de la solidaridad entre españoles, sino de los derechos sociales de muchos millones de españoles, entre ellos de la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

Asimismo, ha insistido en que la financiación "va de atender la salud de la gente, de la educación pública y de los servicios sociales" y se ha preguntado cómo se va a permitir "generar más discriminación, más desigualdad y más privilegios" en estos ámbitos. "Tenemos las peores perspectivas para la igualdad, incluso sanitaria, de los españoles, ya no solo la política, que por supuesto", ha censurado.

Interpelado por si cree que es posible que se rebaje la tensión política actual en España, Mazón ha afirmado que "depende de (Pedro) Sánchez". "Es él el que parece que necesita vivir contra alguien permanentemente", ha expresado.

"Estamos en la España de Sánchez. Es la España que se caracteriza por la polarización, por los privilegios, por hacer lo contrario de lo que se ha prometido a los españoles. Esta es la España de Sánchez. Cuanto antes salgamos de ella, en mi opinión, mejor para España", ha zanjado el jefe del Consell.