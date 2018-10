Melania Trump y la Reina Letizia hablaron de cómo "tener un impacto positivo en los niños"

Actualizado 20/06/2018 12:49:55 CET

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la Reina Letizia, estuvieron hablando sobre cómo pueden tener "un impacto positivo en los niños" durante el encuentro que mantuvieron este martes en la Casa Blanca, paralelo a la reunión del Rey Felipe y el presidente Donald Trump.

Así lo ha relatado Melania Trump en su cuenta oficial de Twitter: "Una gran visita del Rey y la Reina de España a la Casa Blanca hoy. La Reina Letizia y yo hemos disfrutado de un té y tiempo juntas, centradas en vías para tener un impacto positivo en los niños".

A great visit with the King & Queen of Spain at the @WhiteHouse today. Queen Letizia & I enjoyed tea & time together focusing on the ways we can positively impact children. pic.twitter.com/IiaMQOil3K