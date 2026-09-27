El mensaje de Sánchez a Maricarmen: "Estamos trabajando contrarreloj para llevar el martes el decreto sobre vivienda"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en Getafe - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo "está trabajando contrarreloj" para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, conocido ya como el 'decreto Maricarem", y ha pedido "un último esfuerzo" a sus socios políticos para aprobarlo.

"Ayer Maricarmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda. Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda", ha anunciado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha pedido a los grupos parlamentarios "un último esfuerzo" para que el decreto sea convalidado en el Congreso "por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad", ha subrayado.

Sánchez, que no ha hecho ninguna referencia a la acampada en la Puerta del Sol, ha realizado estas declaraciones en un mitin en Getafe (Madrid) junto al secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el acto de presentación de las candidaturas del PSOE de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027.