Milei planteó verse con el Rey pero Zarzuela le recordó que la práctica es que también se vea con Sánchez

Archivo - El Rey Felipe VI junto al entonces presidente electo de Argentina, Javier Milei, antes de su toma de posesión en diciembre de 2023 - X / CASA REAL - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, trasladó su voluntad de verse con el Rey Felipe VI durante la visita que está realizando a España pero desde Zarzuela le hicieron ver que para que esto ocurriera tenía que verse también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que el mandatario argentino ya ha dejado claro que no tiene intención de hacer.

Fuentes de la Casa del Rey han indicado que como en viajes anteriores de Milei, quien efectúa este miércoles la que es su séptima visita a España, desde el Gobierno argentino se trasladó "de manera informal" el interés de este por verse con el monarca.

Al igual que en las anteriores ocasiones, han añadido las fuentes, se recordó al Ejecutivo argentino que "la práctica habitual" en caso de visitas de jefes de Estado a España es que el encuentro con el Rey debe ir "necesariamente acompañado" por otro con el presidente del Gobierno, en este caso Sánchez.

El mandatario argentino ha asegurado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum que con Felipe VI tiene "una excelente relación", recordando que ambos tuvieron ocasión de verse en la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, y de la nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori, el pasado verano.

Milei ha confiado en tener la "posibilidad de visitarlo aquí" en otra de sus visitas y ha precisado que si no se han visto "no es una cuestión de voluntad sino de imposibilidad de agendas". El monarca tuvo ocasión de mantener un encuentro formal con el presidente argentino cuando tomó posesión en diciembre de 2023, ocasión para la que viajó acompañado por el entonces secretario de Estado para Iberoamérica y no por el ministro de Exteriores.

Por otra parte, Milei ha vuelto a criticar a Sánchez, al que ha tildado de "dictador", "corrupto" y "ladrón", justificando por ello su rechazo a reunirse con él en sus visitas a España. "No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado", ha esgrimido.

El presidente argentino ha defendido la necesidad de "sacar a los socialistas a patadas", habida cuenta de que según él España es la "cuna del liberalismo" que él propugna, al tiempo que ha dicho que lo único que espera de las elecciones del 29 de noviembre es que "los españoles voten en favor de sí mismos, que no se suiciden votando socialista".