La ministra de Sanidad, Carmen Montón, dimite para que el caso de su máster no influya en el Gobierno de Sánchez

Publicado 11/09/2018 22:50:58 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y Bienestar Social, Carmen Montón, ha presentado su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el caso de su máster no influya en el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha asegurado en una comparecencia convocada este martes en el ministerio.

Montón dimite tras las informaciones difundidas por el diario.es sobre irregularidades en el máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos y la información de La Sexta de posible plagio en su Trabajo de Fin de Master (TFM).

"He sido transparente y honesta --ha subrayado--. No he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda convicción y con la conciencia muy tranquila".

La ministra ha manifestado orgullo y agradecimiento por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya contado con ella para su equipo. "En todo momento he sentido la calidad humana, apoyo y afecto del presidente del Gobierno. Los españoles y españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno y para que esta situación no influya le he comunicado mi dimisión", ha explicado.