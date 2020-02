La ministra de Trabajo dice que en el Gobierno "habrá tropiezos" pero subraya que sus miembros "comparten partitura"

Publicado 21/02/2020 11:02:17 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asumido este viernes que en el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos "habrá tropiezos" pero ha remarcado que sus miembros "comparten partitura".

En los pasillos del Congreso, donde ha acudido para dar cuenta de las líneas generales que llevará adelante su departamento en esta legislatura, Díaz ha tratado de zanjar así las discrepancias surgidas en las últimas horas entre socialistas y 'morados' a cuenta de la política de inmigración o la futura ley de libertad sexual.

La ministra ha puesto de relieve que éste es un Gobierno que "corre" porque sólo en 30 días este Gobierno ha hecho cosas "muy grandes", entre las que ha citado la revalorización de las pensiones o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

UN GOBIERNO "CON DIFERENTES MÚSICOS"

"Y va a seguir corriendo y sumando porque está pensando en la gente de nuestro país", ha añadido Díaz, antes de apuntar que aunque "habrá tropiezos", los diferentes "músicos" que conforman el Ejecutivo "comparten partitura".

Preguntada sobre si entre esos "tropiezos" está la gestión de la reunión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Díaz se ha limitado a lamentar que entre los retos de la oposición no esté ni siquiera Venezuela sino "desgastar" al Gobierno.

"Me gustaría una oposición que comparte sus agendas públicas en materia de Derechos Humanos, de política exterior, laboral o economía social, pero no conozco la agenda de la oposición y lamento que tengamos una derecha que no está centrada ni siquiera en Venezuela sino en intentar resquebrajar a una parte del Ejecutivo --ha insistido--. Que sigan así, que su camino está escrito".