El ministro Torres afirma que su relación con Page es "magnífica" pero le "apena" que se deje "utilizar por el PP"

Garantiza que Sánchez convocará este año la Conferencia de Presidentes



MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este viernes que tiene una "magnifica relación personal" con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al que ha recomendado que no se deje utilizar por el PP tras sus críticas al PSOE nacional, al que ve "en el extrarradio" de la Constitución por sus pactos con los independentistas catalanes.

"Me molesta, me apena. Yo no permitiría que me utilizase el Partido Popular", ha apuntado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, por el hecho de que Page muestre en público sus críticas y muestre sintonía con los presidentes 'populares' de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Región de Murcia.

En este sentido, ha trasladado a Page que el PP al principio "no apoyó de manera cerrada la Constitución" y ahora está en una "cruzada permanente" contra el Gobierno de Pedro Sánchez, "legítimamente" elegido.

Torres ha indicado que no comparte que el PSOE esté al borde de salirse de la Constitución, pero que Page --con el que estrechó lazos mientras presidía Canarias-- sí que "tiene razón" cuando dice que su opinión contraria a la amnistía al 'procés' es minoritaria, porque así lo es "en la dirección y la militancia del partido", ha dicho.

Respecto a si habrá este año Conferencia de Presidentes, como le exigen las comunidades autónomas presididas por el PP, el ministro ha indicado que Sánchez "la va a convocar".

Torres ha recordado que por reglamento tiene que haber ordinariamente dos convocatorias al año y ha señalado que el Gobierno considera que es necesario recuperar el "diálogo sosegado" para alcanzar acuerdos.