Minuto de silencio en el Congreso en recuerdo de la joven de 15 años asesinada por su expareja en Orihuela (Alicante)

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha arrancado la sesión de este jueves guardando un minuto de silencio en recuerdo de Cloe, la menor de 15 años asesinada por su expareja, de 17 años, en Ohiruela (Alicante) el pasado domingo.

Fue este miércoles cuando desde el Ministerio de Igualdad confirmaron que el asesinato de la menor de edad se trataba de un caso de violencia machista. Con ella el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2024 asciende a 42 y a 1.287 desde 2003.

La propia presidenta de la Cámara, Francina Armengol, se pronunció sobre este caso a través de su cuenta de X asegurando que "duele hasta la incomprensión".

"Sabemos que es estructural, que no entiende de edad, de clase u origen, pero que una chica de 15 años sea asesinada por violencia machista debe hacernos reforzar los mecanismos de prevención y atención. No podemos permitirnos lo contrario com sociedad. Mi cariño y mi pésame con la familia y amistades de la víctima", sentenció Armengol en un mensaje, recogido por Europa Press.