Montoro garantiza a los 'barones' del PP que no habrá quita de deuda

Publicado 12/02/2018 18:27:57 CET

El PP lanzará en breve tres documentos con la posición del partido en financiación autonómica, agua y demografía

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha garantizado este lunes a los 'barones' territoriales del Partido Popular que no habrá quita de deuda autonómica en el nuevo sistema de financiación, compromiso que ha tranquilizado a varios dirigentes del Partido Popular críticos con esta posibilidad, según han informado fuentes del partido.

Así lo ha manifestado Montoro durante un almuerzo de trabajo --en la séptima planta de la sede del PP-- que ha presidido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, al que han acudido los presidentes autonómicos y regionales del PP, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el coordinador del PP, Fernando Martínez Maíllo, y los cuatro vicesecretarios del partido: Javier Arenas, Pablo Casado, Andrea Levy y Javier Maroto.

Montoro admitió públicamente hace unos días en el Congreso la posibilidad de estudiar la deuda de las comunidades infrafinanciadas en el marco del nuevo sistema de financiación. Sin embargo, este lunes ha querido dejar claro ante los barones del PP que en ningún momento ha pensado en aprobar quitas de deuda, sino algún mecanismo de refinanciación que dé oxígeno a las autonomías más endeudadas.

Uno de los presidentes autonómicos del PP ha revelado al término de este encuentro que el ministro ha dicho que los medios de comunicación le han malinterpretado porque él no habló de quita de deuda autonómica. "Pero algo hay qué hacer", ha exclamado uno de los asistentes. Otro barón autonómico ha confesado que salía "tranquilo" tras las palabras de Montoro a este respeto porque "no se puede premiar a quien no lo ha hecho bien".

En su discurso durante el almuerzo de trabajo, Rajoy ha subrayado que hay que contar con el PSOE para reformar la financiación autonómica, dado que el PP solo tiene 137 diputados en el Congreso. En este sentido, ha insistido en que quiere sacarlo adelante con el máximo consenso posible, según las fuentes consultadas.

SIN EL FOCO EN CIUDADANOS

Además, en este almuerzo de trabajo se ha acordado presentar en breve tres documentos de trabajo sobre tres asuntos en los que el Gobierno y el PP quieren llegar a acuerdos, principalmente con los socialistas: financiación autonómica, agua y demografía.

En el PP subrayan que están de acuerdo en los "puntos básicos" y confían en que se pueda llegar a pactos a nivel nacional en esas tres materias. "El Partido Popular va a saber ceder y llegar a acuerdos", ha resumido un presidente autonómico tras este almuerzo de trabajo que ha durado más de tres horas.

Los presentes también han hecho hincapié en la necesidad de que haya unos Presupuestos Generales del Estado para 2018 durante este encuentro de trabajo, en el que no se ha hablado de renovación del partido ni de Ciudadanos a pesar del auge que recogen las encuestas. "No estaba invitado", ha recalcado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.