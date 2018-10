Los 'barones' del PP exigen a Montoro la reforma del sistema de financiación pero unos admiten más urgencia que otros

Actualizado 12/02/2018 14:54:01 CET

El ministro ve prudente esperar a que haya gobierno catalán, pero Murcia dice que "visto el ritmo", es necesario aprobarlo ya

Los 'barones' del PP reclamaran este lunes de nuevo al ministro de Hacienda , Cristóbal Montoro, la reforma del sistema de financiación autonómica aunque algunos admiten que tienen más urgencia que otros y que no cabe esperar, como ha defendido el ministro en varias ocasiones, a que Cataluña tenga gobierno.

"Sin presiente catalán es muy difícil, por el peso de Cataluña en la economía y por una cuestión de respeto", ha admitido en línea con Montoro el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, a su llegada a la comida a la que ha convocado Mariano Rajoy a sus 'barones' territoriales para abordar distintas cuestiones.

Entre otras, la financiación; al encuentro asiste también el propio Montoro. Monago ha admitido que esta comida puede servir para limar los intereses de las comunidades en este asunto, "pretensiones muy legítimas pero que en ocasiones chocan". En su opinión, sin embargo, hay que intentar completar este "puzle" cuando haya un consejero catalán con el que negociar.

MURCIA NO PUEDE ESPERAR

Desde Murcia, sin embargo, el presidente de la Comunidad Autónoma ha asegurado que no queda ya tiempo y que regiones como la suya no pueden esperar a que se resuelva el problema catalán. "Visto el ritmo al que va Cataluña, el conjunto de los españoles no pueden esperar", ha dicho Fernando López Miras, que ha asegurado que hoy le repetirá a Montoro lo que le ha dicho "muchas veces".

"Murcia es la comunidad uniprovincial peor financiada y la segunda de todas peor tratada, de manera desigual y eso hay que corregirlo. Impera que se reforme el sistema", ha agregado.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha admitido por su parte que lo más urgente es aprobar los nuevos Presupuestos del Estado para 2018, que recogerán mayores entregas a cuenta para las autonomías del sistema de financiación.

"Le voy a decir a Montoro que estamos instalados en el déficit y si queremos anteponer a las personas, sus necesidades en sanidad, educación y servicios sociales, no podemos estar instalados en el déficit. Pero lo más urgente, es verdad, son los Presupuestos", ha explicado Herrera a su llegada a la cita en Génova. En las cuentas del Estado, ha recordado, se podrá también mejorar las condiciones de los funcionarios y permitir poner en marcha distintas oposiciones.

El dirigente castellano ha explicado que el sistema de financiación fue uno de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes de hace un año como otro que a su juicio requiere atención inmediata, la pérdida de población de algunos territorios.