Nace 'Narradores del cambio', exposición virtual centrada en los hitos periodísticos de la Transición

Simpatizantes y curiosos leyendo los periódicos en las inmediaciones del Palacio de El Pardo para conocer las novedades en la evolución del estado de salud de Franco - EUROPA PRESS

Europa Press ha presentado, en el marco de la iniciativa 'España en libertad | 50 años' del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la exposición virtual 'Narradores del cambio', un proyecto que aborda la Transición desde el archivo fotográfico de la agencia y el papel de los medios de comunicación en el proceso.

El ejercicio de la prensa y su valor como cuarto poder democrático, además de herramienta para estudiar y comprender la historia, son los ejes vertebradores de este proyecto, que prevé incorporar cerca de mil imágenes del archivo de Europa Press cuando se publiquen todos los capítulos.

'Narradores del cambio' estará disponible hasta finales de 2026, e irá actualizando y completando su contenido aproximadamente cada mes y medio. En mayo se prevé que estén disponibles todos los capítulos que forman el proyecto: el primero y ya disponible 'El fin del régimen | 1965-1975', y los pendientes 'La pluralidad legalizada | 1976-1978', 'Restaurando la democracia | 1977-1979' y 'El cambio que viene | 1979-1983'.

El primer capítulo contiene más de 200 imágenes de archivo, algunas de ellas exclusivas. Se subdivide en cinco colecciones históricas marcadas por la cobertura mediática que se llevó a cabo entre 1965 y 1975.

El punto de partida es la resistencia a la dictadura, protagonizada por movimientos estudiantiles y universitarios de finales de la década de 1960 y la acción directa por la que optaron organizaciones terroristas como ETA y los GRAPO (Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), en los últimos años del régimen de Franco.

La 'Operación Ogro' es otro subcapítulo dedicado al atentado de ETA que costó la vida a Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno y hombre fuerte de la dictadura, el 20 de diciembre de 1973.

También La Marcha Verde y la salida de España del Sáhara Occidental forman parte de primera publicación de 'Narradores del cambio'. Incluye imágenes aéreas de la marcha de miles de marroquíes sobre el entonces territorio africano español a instancias del rey Hasan II, del ejército español en El Aaiún y de la llegada al Aeropuerto de Barajas de la delegación negociadora marroquí, recibida por el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro.

EL DÍA DEL TELETIPO

"Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto" fue el mayor hito periodístico de esos años, que adelantó Europa Pres a las 4.58 horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975.

La historia detrás de este contundente teletipo, que salió de la redacción de Europa Press como primicia mundial, también se desgrana en el proyecto, y muestra la valentía de la agencia al atreverse a dar la noticia en un tiempo en el que la libertad de información no era ni de lejos plena.

De hecho, el éxito informativo del famoso teletipo le valió a Europa Press el reconocimiento unánime del sector, también el de agencias internacionales, y el Premio Nacional de Periodismo de 1976, en reconocimiento al seguimiento informativo del estado de salud del dictador.

La construcción de este relato mezcla cronología, imágenes y texto y demuestra el importante trabajo de la prensa en la construcción del futuro que estaba por venir en España. En concreto, cuenta desde las guardias de periodistas en el hospital y cómo Europa Press tejió una red de fuentes informativas sobre el estado de salud del dictador hasta el momento en que el joven teletipista José Luis Blanco Mascañeras apretó el botón de transmisión rozando las cinco de la madrugada.

Además, con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del dictador, Europa Press recogió los testimonios de los periodistas que protagonizaron la exclusiva, Mariano González y Marcelino Martín. El primero fue quien 'levantó la liebre' y el segundo quien lo confirmó desde la redacción antes de publicarlo.

Repetido tres veces "Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto", el teletipo no ofrecía lugar a dudas y fue pensado para que los abonados a la agencia "no tuvieran más remedio que citarnos", explica Martín en la entrevista que también puede verse en Narradores del cambio.

Los momentos posteriores al "Españoles, Franco ha muerto" de Carlos Arias Navarro reflejaron un espejismo de continuidad que protagonizó Juan Carlos de Borbón tras su coronación como Rey de España en el marco legal del franquismo.

A partir de este momento se abrió un período de expectativas contradictorias y tensiones que fue la Transición hacia la democracia en España y en la que los medios de comunicación fueron esenciales.

Adolfo Suárez y Felipe González son algunos de los protagonistas de esta etapa, marcada por los Pactos de la Moncloa; el atentado de los Abogados y Atocha la posterior legalización del Partido Comunista, en 1977; la firma de la Constitución un año después; el fallido golpe de Estado del 23-F en 1981 y las elecciones de octubre de 1982, que terminaron con la mayoría absoluta del PSOE de González.