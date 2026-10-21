Nogueras acusa a Podemos de poner una "diana en la espalda" a los diputados de Junts, como la "extrema derecha"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha acusado este miércoles a Podemos de haber puesto una "diana en la espalda" de los diputados de su formación, igual que, a su juicio, hace la "extrema derecha", y ha afeado a la formación morada que siempre esté para "hacer ruido", pero nunca para "sentarse y ponerse a trabajar".

Lo ha dicho a través de un mensaje de X en respuesta a otro previo de la candidata de Podemos a la Moncloa, Irene Montero, en la que la eurodiputada criticaba el desahucio de una mujer vulnerable en Barcelona pese al decreto ley de vivienda que prohíbe temporalmente determinados lanzamientos.

"Es insoportable. No valen parches ni excusas. Basta de decretos que no sirven, de jueces y policías cómplices de esta violencia", ha escrito Montero. "Lo insoportable es llevar ocho años aguantando vuestra propaganda y vuestros experimentos con la vivienda, la economía o la inmigración", le replica Nogueras, echando en cara a Podemos que, en lugar de solucionar algo, lo han "empeorado todo".

Según la candidata de Junts por Barcelona al Congreso, Podemos siempre está "cuando toca hacer ruido" pero siempre desaparece cuando hay que trabajar. "Y ahora que empezamos a ver las consecuencias de todo esto, señaláis a quienes avisamos de lo que iba a pasar y trabajamos para evitarlo", apostilla.

En este contexto, recalca que los diputados de Junts --que votaron en contra de los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y cuya derogación propició el adelanto electoral-- sí ha hecho su trabajo. "Y no vamos a dejar de hacerlo porque nos pongáis una diana en la espalda (como también ha hecho la extrema derecha)", apostilla.

Además, subraya que mientras dependa de ellos seguirán impidiendo que Podemos, que integrará candidatos en las listas de ERC al Congreso, continúe "engañando y destrozando todo" lo que tocan. "Y diría que cada día somos más los que estamos dispuestos a seguir dando la cara y asumiendo riesgos frente a vuestras amenazas. Porque existe un consenso transversal para dejar atrás todo este desastre y empezar a solucionar los problemas de verdad", concluye.